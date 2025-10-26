Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2 : АС Арияна — КС Редайеф , 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча АС Арияна — КС Редайеф

Команда АС Арияна в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-10. Команда КС Редайеф, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-8. Команда АС Арияна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КС Редайеф забивает 1, пропускает 1.