26.10.2025
Смотреть онлайн Джендуба Спорт - US Ksour Essef 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: Джендуба Спорт — US Ksour Essef, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal de Jendouba.
МСК, 6 тур, Стадион: Stade Municipal de Jendouba
Тунис - Лига 2
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Превью матча Джендуба Спорт — US Ksour Essef
Комментарии к матчу