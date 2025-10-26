Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Мокнин - ФК Кассерин 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТунисТунис - Лига 2: МокнинФК Кассерин, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Тунис - Лига 2
Мокнин
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
ФК Кассерин
27'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Кассерин icon
27'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Мокнин - Угловой
24'
Угловой
ФК Кассерин - Угловой
27'
ФК Кассерин - 1-ый Гол
29'
Угловой
Мокнин - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
54'
Угловой
Мокнин - Угловой
69'
Угловой
Мокнин - Угловой
73'
Угловой
ФК Кассерин - Угловой
75'
Угловой
Мокнин - Угловой
75'
Угловой
Мокнин - Угловой
90+1'
Угловой
Мокнин - Угловой
90+5'
Угловой
Мокнин - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Мокнин — ФК Кассерин

Команда Мокнин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда ФК Кассерин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-7. Команда Мокнин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ФК Кассерин забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
64
49
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
2
5
Игры 6 тур
27.10.2025
Спортинг Бен-Арус
2:0
US Bousalem
Завершен
27.10.2025
Хаммам
2:0
Сфакс Рейлвейс
Завершен
26.10.2025
АС Арияна
2:1
КС Редайеф
Завершен
26.10.2025
КС Корба
0:0
Калаа Спорт
Завершен
26.10.2025
Джендуба Спорт
1:0
US Ksour Essef
Завершен
26.10.2025
Мокнин
0:1
ФК Кассерин
Завершен
26.10.2025
ЭО Сиди Бузид
2:6
Габесиен
Завершен
26.10.2025
ES Bouchamma
2:1
AS Djelma
Завершен
26.10.2025
Гафса
1:2
Progres Sakiet Eddaier
Завершен
25.10.2025
Аль-Макарем Махдия
1:2
Круассан Спортиф
Завершен
25.10.2025
Stade Africain Menzel Bourguiba
1:1
Чебба
Завершен
25.10.2025
Татавин
3:0
AS Megrine
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA