Смотреть онлайн Мокнин - ФК Кассерин 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: Мокнин — ФК Кассерин, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Мокнин — ФК Кассерин
Команда Мокнин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда ФК Кассерин, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-7. Команда Мокнин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ФК Кассерин забивает 2, пропускает 1.