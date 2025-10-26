Смотреть онлайн ЭО Сиди Бузид - Габесиен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: ЭО Сиди Бузид — Габесиен, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal.
Превью матча ЭО Сиди Бузид — Габесиен
Команда ЭО Сиди Бузид в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-12. Команда Габесиен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-4. Команда ЭО Сиди Бузид в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Габесиен забивает 1, пропускает 0.