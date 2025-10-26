Смотреть онлайн ES Bouchamma - AS Djelma 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: ES Bouchamma — AS Djelma, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча ES Bouchamma — AS Djelma
Команда ES Bouchamma в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-4. Команда AS Djelma, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-11. Команда ES Bouchamma в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AS Djelma забивает 1, пропускает 1.