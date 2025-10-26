Смотреть онлайн Гафса - Progres Sakiet Eddaier 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: Гафса — Progres Sakiet Eddaier, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade du 7 Novembre de Gafsa.
Превью матча Гафса — Progres Sakiet Eddaier
Команда Гафса в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-15. Команда Progres Sakiet Eddaier, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-6. Команда Гафса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Progres Sakiet Eddaier забивает 1, пропускает 1.