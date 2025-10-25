Смотреть онлайн Аль-Макарем Махдия - Круассан Спортиф 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: Аль-Макарем Махдия — Круассан Спортиф, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Rached Khouja Stadium.
Превью матча Аль-Макарем Махдия — Круассан Спортиф
Команда Аль-Макарем Махдия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-9. Команда Круассан Спортиф, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Аль-Макарем Махдия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Круассан Спортиф забивает 1, пропускает 1.