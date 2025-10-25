Превью матча Аль-Макарем Махдия — Круассан Спортиф

Команда Аль-Макарем Махдия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-9. Команда Круассан Спортиф, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Аль-Макарем Махдия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Круассан Спортиф забивает 1, пропускает 1.