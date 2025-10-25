Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Макарем Махдия - Круассан Спортиф 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТунисТунис - Лига 2: Аль-Макарем МахдияКруассан Спортиф, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Rached Khouja Stadium.

МСК, 6 тур, Стадион: Rached Khouja Stadium
Тунис - Лига 2
Аль-Макарем Махдия
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Круассан Спортиф
Смотреть онлайн
Превью матча Аль-Макарем Махдия — Круассан Спортиф

Команда Аль-Макарем Махдия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-9. Команда Круассан Спортиф, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-5. Команда Аль-Макарем Махдия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Круассан Спортиф забивает 1, пропускает 1.

Игры 6 тур
27.10.2025
Спортинг Бен-Арус
2:0
US Bousalem
Завершен
27.10.2025
Хаммам
2:0
Сфакс Рейлвейс
Завершен
26.10.2025
АС Арияна
2:1
КС Редайеф
Завершен
26.10.2025
КС Корба
0:0
Калаа Спорт
Завершен
26.10.2025
Джендуба Спорт
1:0
US Ksour Essef
Завершен
26.10.2025
Мокнин
0:1
ФК Кассерин
Завершен
26.10.2025
ЭО Сиди Бузид
2:6
Габесиен
Завершен
26.10.2025
ES Bouchamma
2:1
AS Djelma
Завершен
26.10.2025
Гафса
1:2
Progres Sakiet Eddaier
Завершен
25.10.2025
Аль-Макарем Махдия
1:2
Круассан Спортиф
Завершен
25.10.2025
Stade Africain Menzel Bourguiba
1:1
Чебба
Завершен
25.10.2025
Татавин
3:0
AS Megrine
Завершен
Комментарии к матчу
