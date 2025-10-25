Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Stade Africain Menzel Bourguiba - Чебба 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТунисТунис - Лига 2: Stade Africain Menzel BourguibaЧебба, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal de Menzel Bourguiba.

МСК, 6 тур, Стадион: Stade Municipal de Menzel Bourguiba
Тунис - Лига 2
Stade Africain Menzel Bourguiba
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Чебба
Превью матча Stade Africain Menzel Bourguiba — Чебба

Команда Stade Africain Menzel Bourguiba в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-4. Команда Чебба, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-2. Команда Stade Africain Menzel Bourguiba в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Чебба забивает 1, пропускает 0.

Игры 6 тур
27.10.2025
Спортинг Бен-Арус
2:0
US Bousalem
Завершен
27.10.2025
Хаммам
2:0
Сфакс Рейлвейс
Завершен
26.10.2025
АС Арияна
2:1
КС Редайеф
Завершен
26.10.2025
КС Корба
0:0
Калаа Спорт
Завершен
26.10.2025
Джендуба Спорт
1:0
US Ksour Essef
Завершен
26.10.2025
Мокнин
0:1
ФК Кассерин
Завершен
26.10.2025
ЭО Сиди Бузид
2:6
Габесиен
Завершен
26.10.2025
ES Bouchamma
2:1
AS Djelma
Завершен
26.10.2025
Гафса
1:2
Progres Sakiet Eddaier
Завершен
25.10.2025
Аль-Макарем Махдия
1:2
Круассан Спортиф
Завершен
25.10.2025
Stade Africain Menzel Bourguiba
1:1
Чебба
Завершен
25.10.2025
Татавин
3:0
AS Megrine
Завершен
