Смотреть онлайн Stade Africain Menzel Bourguiba - Чебба 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: Stade Africain Menzel Bourguiba — Чебба, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal de Menzel Bourguiba.
Превью матча Stade Africain Menzel Bourguiba — Чебба
Команда Stade Africain Menzel Bourguiba в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-4. Команда Чебба, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-2. Команда Stade Africain Menzel Bourguiba в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Чебба забивает 1, пропускает 0.