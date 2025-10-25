Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Татавин - AS Megrine 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТунисТунис - Лига 2: ТатавинAS Megrine, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Nejib Khattab.

МСК, 6 тур, Стадион: Stade Nejib Khattab
Тунис - Лига 2
Татавин
5'
35'
53'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
AS Megrine
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Татавин icon
5'
Татавин icon
35'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,3
Татавин icon
53'
Текстовая трансляция
5'
Татавин - 1-ый Гол
7'
Угловой
Татавин - Угловой
17'
Угловой
AS Megrine - Угловой
20'
Угловой
Татавин - Угловой
26'
Угловой
AS Megrine - Угловой
31'
Угловой
Татавин - Угловой
35'
Татавин - 2-ой Гол
41'
Угловой
AS Megrine - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,3
49'
Угловой
Татавин - Угловой
53'
Татавин - 3-ий Гол
60'
Угловой
AS Megrine - Угловой
70'
Угловой
AS Megrine - Угловой
90+2'
Угловой
AS Megrine - Угловой
90+2'
Угловой
AS Megrine - Угловой

Превью матча Татавин — AS Megrine

Команда Татавин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда AS Megrine, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Татавин в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AS Megrine забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Татавин Татавин
61%
AS Megrine AS Megrine
39%
Атаки
64
60
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
6
0
Игры 6 тур
27.10.2025
Спортинг Бен-Арус
2:0
US Bousalem
Завершен
27.10.2025
Хаммам
2:0
Сфакс Рейлвейс
Завершен
26.10.2025
АС Арияна
2:1
КС Редайеф
Завершен
26.10.2025
КС Корба
0:0
Калаа Спорт
Завершен
26.10.2025
Джендуба Спорт
1:0
US Ksour Essef
Завершен
26.10.2025
Мокнин
0:1
ФК Кассерин
Завершен
26.10.2025
ЭО Сиди Бузид
2:6
Габесиен
Завершен
26.10.2025
ES Bouchamma
2:1
AS Djelma
Завершен
26.10.2025
Гафса
1:2
Progres Sakiet Eddaier
Завершен
25.10.2025
Аль-Макарем Махдия
1:2
Круассан Спортиф
Завершен
25.10.2025
Stade Africain Menzel Bourguiba
1:1
Чебба
Завершен
25.10.2025
Татавин
3:0
AS Megrine
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Эдмонтон Эдмонтон
Филадельфия Филадельфия
13 Ноября
03:30
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
Passion UA Passion UA
Team Falcons Team Falcons
13 Ноября
07:30
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA