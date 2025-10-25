Смотреть онлайн Татавин - AS Megrine 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Тунис - Лига 2: Татавин — AS Megrine, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Nejib Khattab.
Превью матча Татавин — AS Megrine
Команда Татавин в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда AS Megrine, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Татавин в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AS Megrine забивает 1, пропускает 1.