Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Молдова, Республика — Молдова. Дивизион А : Зимбру 2 — Унгень , 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Зимбру .

Превью матча Зимбру 2 — Унгень

Команда Зимбру 2 в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-16. Команда Унгень, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-22. Команда Зимбру 2 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Унгень забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Унгень, в том матче сыграли вничью.