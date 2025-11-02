Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Спортинг Трестиени - ФК Флорешты 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Молдова, РеспубликаМолдова. Дивизион А: Спортинг ТрестиениФК Флорешты, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadionul Nisporeni.

МСК, 13 тур, Стадион: Stadionul Nisporeni
Молдова. Дивизион А
Спортинг Трестиени
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
ФК Флорешты
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Спортинг Трестиени — ФК Флорешты

Команда Спортинг Трестиени в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-21. Команда ФК Флорешты, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 29-8. Команда Спортинг Трестиени в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Флорешты забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 августа 2025 на поле команды Спортинг Трестиени, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Спортинг Трестиени
Спортинг Трестиени
ФК Флорешты
Спортинг Трестиени
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
08.08.2025
Спортинг Трестиени
Спортинг Трестиени
1:3
ФК Флорешты
ФК Флорешты
Обзор
Игры 13 тур
02.11.2025
Зимбру 2
0:2
Унгень
Завершен
02.11.2025
Спортинг Трестиени
1:0
ФК Флорешты
Завершен
01.11.2025
FC Stauceni
6:3
Олимп
Завершен
01.11.2025
Гагаузия
1:4
FC Real Sireti
Завершен
31.10.2025
Iskra Ribnita
4:1
Виктория
Завершен
31.10.2025
Шериф 2
4:1
FC Falesti
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA