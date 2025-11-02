Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Молдова, Республика — Молдова. Дивизион А : Спортинг Трестиени — ФК Флорешты , 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadionul Nisporeni .

Превью матча Спортинг Трестиени — ФК Флорешты

Команда Спортинг Трестиени в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 13-21. Команда ФК Флорешты, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 29-8. Команда Спортинг Трестиени в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Флорешты забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 августа 2025 на поле команды Спортинг Трестиени, в том матче победу одержали гостьи.