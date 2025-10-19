Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн КА 9 де Хулио Рафаэла - Депортиво Ринкон 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: КА 9 де Хулио РафаэлаДепортиво Ринкон, Раунд 3 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, Раунд 3
Аргентина - Торнео A
КА 9 де Хулио Рафаэла
17'
90+1'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Депортиво Ринкон
15'
Смотреть онлайн
Депортиво Ринкон icon
15'
КА 9 де Хулио Рафаэла icon
17'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
КА 9 де Хулио Рафаэла icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
15'
Депортиво Ринкон - 1-ый Гол
17'
КА 9 де Хулио Рафаэла - 2-ой Гол
22'
Угловой
Депортиво Ринкон - Угловой
25'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
45+1'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
72'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
72'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
73'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
76'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
81'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
85'
Угловой
Депортиво Ринкон - Угловой
86'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
89'
Угловой
КА 9 де Хулио Рафаэла - Угловой
90+1'
КА 9 де Хулио Рафаэла - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2

Превью матча КА 9 де Хулио Рафаэла — Депортиво Ринкон

Команда КА 9 де Хулио Рафаэла в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Депортиво Ринкон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 3-11. Команда КА 9 де Хулио Рафаэла в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Ринкон забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Депортиво Ринкон, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

КА 9 де Хулио Рафаэла
КА 9 де Хулио Рафаэла
Депортиво Ринкон
КА 9 де Хулио Рафаэла
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.11.2025
Депортиво Ринкон
Депортиво Ринкон
0:0
КА 9 де Хулио Рафаэла
КА 9 де Хулио Рафаэла
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КА 9 де Хулио Рафаэла КА 9 де Хулио Рафаэла
54%
Депортиво Ринкон Депортиво Ринкон
46%
Атаки
110
102
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
5
1
Игры Раунд 3
02.11.2025
Депортиво Ринкон
0:0
КА 9 де Хулио Рафаэла
Завершен
01.11.2025
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
1:0
Гийлермо
Завершен
20.10.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
1:1
Олимпо
Завершен
20.10.2025
Спортиво Библиотека Атенас
1:0
Сармиенто Ла Банда
Завершен
19.10.2025
Атлетико Коста-Брава
1:1
Сан Мартин Формоса
Завершен
19.10.2025
Гийлермо
2:0
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Завершен
19.10.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
2:1
Депортиво Ринкон
Завершен
19.10.2025
Д. Хайг
2:0
КДА Монте Маис
Завершен
14.09.2025
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
2:0
Соль де Америка Формоза
Завершен
14.09.2025
ЦА Сармиенто де Ресистенция
0:2
Бартоломе Митре
Завершен
14.09.2025
Бен Гур Рафаэла
2:0
Химнасия и Эсгрима
Завершен
14.09.2025
Бока
0:1
Спортиво Лас Парехас
Завершен
14.09.2025
Жерминаль
2:0
Клуб Киркуло Депортиво
Завершен
14.09.2025
Хувентуд Унида Университарио
1:1
Уракан Лас Эрас
Завершен
14.09.2025
Соль де Майо
1:0
Сан Мартин де Мендоза
Завершен
14.09.2025
Сантамарина Тандиль
1:1
Эстудиантес Сан-Луис
Завершен
14.09.2025
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
3:0
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Завершен
14.09.2025
Сармиенто Ла Банда
1:0
Атлетико Рафаэла
Завершен
14.09.2025
КДА Монте Маис
1:0
Спортиво Библиотека Атенас
Завершен
14.09.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
2:1
Д. Хайг
Отменен
14.09.2025
Чиполлетти
-:-
Олимпо
Отменен
14.09.2025
Депортиво Ринкон
-:-
Атлетико Коста-Брава
Отменен
13.09.2025
Дефенсорес Бельграно
3:1
Крусеро Дель Норте
Завершен
13.09.2025
Гутьеррес
0:1
Гийлермо
Завершен
13.09.2025
Ювентуд Антониана
0:0
Индепендьенте де Чивилкой
Завершен
12.09.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
2:0
Клуб Сьюдад де Боливар
Завершен
Комментарии к матчу
