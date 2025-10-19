Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A : КА 9 де Хулио Рафаэла — Депортиво Ринкон , Раунд 3 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча КА 9 де Хулио Рафаэла — Депортиво Ринкон

Команда КА 9 де Хулио Рафаэла в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 14-6. Команда Депортиво Ринкон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 3-11. Команда КА 9 де Хулио Рафаэла в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Ринкон забивает 0, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Депортиво Ринкон, в том матче сыграли вничью.