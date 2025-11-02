Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A : Депортиво Ринкон — КА 9 де Хулио Рафаэла , Раунд 3 . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Депортиво Ринкон — КА 9 де Хулио Рафаэла

Команда Депортиво Ринкон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 4-12. Команда КА 9 де Хулио Рафаэла, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-7. Команда Депортиво Ринкон в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. КА 9 де Хулио Рафаэла забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды КА 9 де Хулио Рафаэла, в том матче победу одержали хозяева.