26.10.2025

Смотреть онлайн АС Слимане - Омране 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТунисЧемпионат Туниса по футболу. Высшая лига: АС СлиманеОмране, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade municipal de Soliman.

МСК, 11 тур, Стадион: Stade municipal de Soliman
Чемпионат Туниса по футболу. Высшая лига
АС Слимане
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Омране
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Омране - Угловой
18'
Угловой
Омране - Угловой
29'
Угловой
AS Soliman - Угловой
43'
Угловой
AS Soliman - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
71'
Угловой
Омране - Угловой
85'
Угловой
AS Soliman - Угловой
86'
Угловой
Омране - Угловой
87'
Угловой
Омране - Угловой
90+1'
Угловой
Омране - Угловой
90+1'
Угловой
Омране - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча АС Слимане — Омране

Команда АС Слимане в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 3-6. Команда Омране, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-10. Команда АС Слимане в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Омране забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
АС Слимане АС Слимане
63%
Омране Омране
37%
Атаки
11
13
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
0
1
Удары в створ ворот
0
0
Игры 11 тур
29.10.2025
Авенир
0:2
Сахел
Завершен
29.10.2025
Стад
0:0
КС Сфаксьен
Завершен
29.10.2025
Монастир
0:0
Бен-Гердан
Завершен
26.10.2025
АС Слимане
0:0
Омране
Завершен
26.10.2025
Олимпик
0:3
Зарзис
Завершен
Комментарии к матчу
