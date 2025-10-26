Смотреть онлайн АС Слимане - Омране 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Чемпионат Туниса по футболу. Высшая лига: АС Слимане — Омране, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade municipal de Soliman.
Превью матча АС Слимане — Омране
Команда АС Слимане в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 3-6. Команда Омране, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-10. Команда АС Слимане в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Омране забивает 1, пропускает 1.