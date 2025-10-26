Превью матча АС Слимане — Омране

Команда АС Слимане в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 3-6. Команда Омране, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-10. Команда АС Слимане в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Омране забивает 1, пропускает 1.