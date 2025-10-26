Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Олимпик - Зарзис 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ТунисЧемпионат Туниса по футболу. Высшая лига: ОлимпикЗарзис, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Boujemaa Kmiti.

МСК, 11 тур, Стадион: Stade Boujemaa Kmiti
Чемпионат Туниса по футболу. Высшая лига
Олимпик
Завершен
0 : 3
26 октября 2025
Зарзис
45+4'
63'
73'
Смотреть онлайн
Зарзис icon
45+4'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Зарзис icon
63'
Зарзис icon
73'
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,2
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Зарзис - Угловой
37'
Угловой
Зарзис - Угловой
39'
Угловой
Зарзис - Угловой
45+4'
Зарзис - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
57'
Угловой
Олимпик - Угловой
63'
Зарзис - 2-ой Гол
73'
Зарзис - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,2

Превью матча Олимпик — Зарзис

Команда Олимпик в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 4-17. Команда Зарзис, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Олимпик в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. Зарзис забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Олимпик Олимпик
35%
Зарзис Зарзис
65%
Атаки
80
88
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
0
6
Удары в створ ворот
0
6
Игры 11 тур
29.10.2025
Авенир
0:2
Сахел
Завершен
29.10.2025
Стад
0:0
КС Сфаксьен
Завершен
29.10.2025
Монастир
0:0
Бен-Гердан
Завершен
26.10.2025
АС Слимане
0:0
Омране
Завершен
26.10.2025
Олимпик
0:3
Зарзис
Завершен
