Смотреть онлайн Олимпик - Зарзис 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тунис — Чемпионат Туниса по футболу. Высшая лига: Олимпик — Зарзис, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Boujemaa Kmiti.
Превью матча Олимпик — Зарзис
Команда Олимпик в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 4-17. Команда Зарзис, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Олимпик в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. Зарзис забивает 1, пропускает 1.