Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по футболу : Муниципал Лимено — Агуила , 17 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jose Ramon Flores .

Превью матча Муниципал Лимено — Агуила

Команда Муниципал Лимено в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-15. Команда Агуила, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Муниципал Лимено в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Агуила забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Агуила, в том матче победу одержали хозяева.