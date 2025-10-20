Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Муниципал Лимено - Агуила 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по футболу: Муниципал ЛименоАгуила, 17 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jose Ramon Flores.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Jose Ramon Flores
Чемпионат Сальвадора по футболу
Муниципал Лимено
7'
Завершен
1 : 2
20 октября 2025
Агуила
62'
69'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
CD Муниципал Лимено icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
Агуила icon
62'
Агуила icon
69'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
7'
CD Муниципал Лимено - 1-ый Гол
16'
Угловой
Агуила - Угловой
36'
Угловой
Агуила - Угловой
38'
Угловой
Агуила - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Агуила - Угловой
54'
Угловой
Агуила - Угловой
62'
Агуила - 2-ой Гол
65'
Угловой
Агуила - Угловой
69'
Агуила - 3-ий Гол
84'
Угловой
CD Муниципал Лимено - Угловой
89'
Угловой
CD Муниципал Лимено - Угловой
90+4'
Угловой
Агуила - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Муниципал Лимено — Агуила

Команда Муниципал Лимено в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-15. Команда Агуила, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Муниципал Лимено в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Агуила забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды Агуила, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Муниципал Лимено
Муниципал Лимено
Агуила
Муниципал Лимено
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.08.2025
Агуила
Агуила
2:1
Муниципал Лимено
Муниципал Лимено
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Муниципал Лимено Муниципал Лимено
51%
Агуила Агуила
49%
Атаки
111
98
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
4
13
Удары в створ ворот
5
7
Игры 17 тур
20.10.2025
Муниципал Лимено
1:2
Агуила
Завершен
20.10.2025
Фуэрте Сан-Франциско
1:4
ФК Луис Анхель Фирпо
Завершен
20.10.2025
КД Какауатике
1:3
КД Платенсе Сакатеколука
Завершен
19.10.2025
Альянса Сан-Сальвадор
0:1
CD Hercules
Завершен
18.10.2025
Zacatecoluca FC
-:-
ФАС
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
Зауралье Курган Зауралье Курган
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
19 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA