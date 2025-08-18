Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по футболу : Агуила — Муниципал Лимено , 6 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Francisco Barraza .

Превью матча Агуила — Муниципал Лимено

Команда Агуила в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 февраля 2026 на поле команды Агуила, в том матче победу одержали хозяева.