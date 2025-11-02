Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Саут Шилдс - Шрусбери 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияКубок Англии: Саут ШилдсШрусбери, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mariners Park.

МСК, 7 тур, Стадион: Mariners Park
Кубок Англии
Саут Шилдс
Woolston 67'
Отменен
1 : 3
02 ноября 2025
Шрусбери
Anthony Scully 23'
Anthony Scully 34'
Томас Санг 44'
Anthony Scully icon
23'
Anthony Scully icon
34'
Томас Санг icon
44'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,2
Woolston - Саут Шилдс icon
67'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Шрусбери - Угловой
22'
Угловой
Шрусбери - Угловой
23'
Anthony Scully - 1-ый Гол
34'
Anthony Scully - 2-ой Гол
44'
Томас Санг - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 2,2
67'
Woolston - 4-ый Гол

Превью матча Саут Шилдс — Шрусбери

Команда Саут Шилдс в последних 10 матчах одержала 9 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 26-3. Команда Шрусбери, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 9-24. Команда Саут Шилдс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 0. Шрусбери забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Саут Шилдс Саут Шилдс
71%
Шрусбери Шрусбери
29%
Атаки
106
82
Угловые
0
2
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
1
6
Игры 7 тур
02.11.2025
Истли
0:3
Уолсолл
Завершен
02.11.2025
Саут Шилдс
1:3
Шрусбери
Отменен
01.11.2025
Болтон
2:1
Хаддерсфилд
Завершен
01.11.2025
Уиком
2:0
Плимут
Завершен
01.11.2025
Галифакс
0:2
Эксетер
Завершен
01.11.2025
Уимблдон
0:2
Гейтсхед
Завершен
01.11.2025
Питерборо
1:0
Кардифф
Завершен
01.11.2025
Рединг
2:2
Карлайл
Завершен
01.11.2025
Уэлдстон
1:0
Саутенд Юнайтед
Завершен
01.11.2025
Барнсли
3:2
Йорк Сити
Завершен
01.11.2025
Саттон Юнайтед
2:1
Телфорд Юнайтед
Завершен
01.11.2025
Слау Таун
2:1
Олтрингем
Завершен
01.11.2025
Уиган
1:1
Хемел Хэмпстед
Завершен
01.11.2025
Ньюпорт Каунти
1:1
Джиллингем
Завершен
01.11.2025
Олдхэм
3:1
Нортхэмптон
Завершен
01.11.2025
Спеннимур Таун
0:2
Барроу
Завершен
01.11.2025
Транмир
1:3
Стокпорт Каунти
Завершен
01.11.2025
Борэм Вуд
3:0
Кроли Таун
Завершен
01.11.2025
Кембридж Юнайтед
3:0
Честер
Завершен
01.11.2025
Колчестер
2:3
Милтон Кинс Донз
Завершен
01.11.2025
Солфорд Сити
1:1
Линкольн Сити
Завершен
01.11.2025
Кру
1:2
Донкастер
Завершен
01.11.2025
Флитвуд Таун
2:1
Барнет
Завершен
01.11.2025
Гримсби
3:1
Эббсфлит Юнайтед
Завершен
01.11.2025
Блэкпул
1:0
Сканторп
Завершен
01.11.2025
Мэнсфилд
3:2
Харрогейт Таун
Завершен
01.11.2025
Ротерхам
1:1
Суиндон
Завершен
01.11.2025
Маклесфилд
6:3
АФК Тоттон
Завершен
01.11.2025
Челмсфорд
4:1
Брейнтри Таун
Завершен
31.10.2025
Лутон
4:3
Форест Грин
Завершен
Комментарии к матчу
