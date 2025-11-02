Смотреть онлайн Саут Шилдс - Шрусбери 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Кубок Англии: Саут Шилдс — Шрусбери, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mariners Park.
Превью матча Саут Шилдс — Шрусбери
Команда Саут Шилдс в последних 10 матчах одержала 9 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 26-3. Команда Шрусбери, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 9-24. Команда Саут Шилдс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 0. Шрусбери забивает 1, пропускает 2.