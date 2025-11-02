Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Истли - Уолсолл 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияКубок Англии: ИстлиУолсолл, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Сильверлэйк.

МСК, 7 тур, Стадион: Сильверлэйк
Кубок Англии
Истли
Завершен
0 : 3
02 ноября 2025
Уолсолл
Evan Weir 6'
Daniel Kanu 50'
Джамилл Матт 79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Evan Weir icon
6'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Daniel Kanu icon
50'
Джамилл Матт icon
79'
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Уолсолл - Угловой
6'
Evan Weir - 1-ый Гол
14'
Угловой
Истли - Угловой
24'
Угловой
Истли - Угловой
26'
Угловой
Истли - Угловой
30'
Угловой
Уолсолл - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
50'
Daniel Kanu - 2-ой Гол
55'
Угловой
Уолсолл - Угловой
57'
Угловой
Уолсолл - Угловой
68'
Угловой
Истли - Угловой
77'
Угловой
Истли - Угловой
78'
Угловой
Истли - Угловой
78'
Угловой
Истли - Угловой
79'
Джамилл Матт - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 1,1

Превью матча Истли — Уолсолл

Команда Истли в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Уолсолл, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Истли в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Уолсолл забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Истли Истли
63%
Уолсолл Уолсолл
37%
Атаки
101,101,0
68,68,0
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
8,8,0
11,11,0
Удары в створ ворот
3,3,0
4,4,0
Игры 7 тур
02.11.2025
Истли
0:3
Уолсолл
Завершен
02.11.2025
Саут Шилдс
1:3
Шрусбери
Отменен
01.11.2025
Болтон
2:1
Хаддерсфилд
Завершен
01.11.2025
Уиком
2:0
Плимут
Завершен
01.11.2025
Галифакс
0:2
Эксетер
Завершен
01.11.2025
Уимблдон
0:2
Гейтсхед
Завершен
01.11.2025
Питерборо
1:0
Кардифф
Завершен
01.11.2025
Рединг
2:2
Карлайл
Завершен
01.11.2025
Уэлдстон
1:0
Саутенд Юнайтед
Завершен
01.11.2025
Барнсли
3:2
Йорк Сити
Завершен
01.11.2025
Саттон Юнайтед
2:1
Телфорд Юнайтед
Завершен
01.11.2025
Слау Таун
2:1
Олтрингем
Завершен
01.11.2025
Уиган
1:1
Хемел Хэмпстед
Завершен
01.11.2025
Ньюпорт Каунти
1:1
Джиллингем
Завершен
01.11.2025
Олдхэм
3:1
Нортхэмптон
Завершен
01.11.2025
Спеннимур Таун
0:2
Барроу
Завершен
01.11.2025
Транмир
1:3
Стокпорт Каунти
Завершен
01.11.2025
Борэм Вуд
3:0
Кроли Таун
Завершен
01.11.2025
Кембридж Юнайтед
3:0
Честер
Завершен
01.11.2025
Колчестер
2:3
Милтон Кинс Донз
Завершен
01.11.2025
Солфорд Сити
1:1
Линкольн Сити
Завершен
01.11.2025
Кру
1:2
Донкастер
Завершен
01.11.2025
Флитвуд Таун
2:1
Барнет
Завершен
01.11.2025
Гримсби
3:1
Эббсфлит Юнайтед
Завершен
01.11.2025
Блэкпул
1:0
Сканторп
Завершен
01.11.2025
Мэнсфилд
3:2
Харрогейт Таун
Завершен
01.11.2025
Ротерхам
1:1
Суиндон
Завершен
01.11.2025
Маклесфилд
6:3
АФК Тоттон
Завершен
01.11.2025
Челмсфорд
4:1
Брейнтри Таун
Завершен
31.10.2025
Лутон
4:3
Форест Грин
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Анахайм Анахайм
Миннесота Миннесота
16 Ноября
02:07
Baysangur Susurkaev Baysangur Susurkaev
Eric McConico Eric McConico
16 Ноября
02:20
Анджела Хилл Анджела Хилл
Fatima Kline Fatima Kline
16 Ноября
02:40
Malcolm Wellmaker Malcolm Wellmaker
Коди Хэддон Коди Хэддон
16 Ноября
04:00
Брайан Норман-младший (США) Брайан Норман-младший (США)
Девин Хейни (США) Девин Хейни (США)
16 Ноября
02:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA