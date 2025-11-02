Смотреть онлайн Истли - Уолсолл 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Кубок Англии: Истли — Уолсолл, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Сильверлэйк.
Превью матча Истли — Уолсолл
Команда Истли в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда Уолсолл, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-8. Команда Истли в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Уолсолл забивает 1, пропускает 1.