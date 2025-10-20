Превью матча ФК Бекешчаба Элёре — Кечкемет TE

Команда ФК Бекешчаба Элёре в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-16. Команда Кечкемет TE, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-16. Команда ФК Бекешчаба Элёре в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кечкемет TE забивает 1, пропускает 2.