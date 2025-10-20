Смотреть онлайн ФК Бекешчаба Элёре - Кечкемет TE 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НБ 2: ФК Бекешчаба Элёре — Кечкемет TE, 10 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Корхаз Уткай.
Превью матча ФК Бекешчаба Элёре — Кечкемет TE
Команда ФК Бекешчаба Элёре в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-16. Команда Кечкемет TE, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-16. Команда ФК Бекешчаба Элёре в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кечкемет TE забивает 1, пропускает 2.