20.10.2025

Смотреть онлайн ФК Бекешчаба Элёре - Кечкемет TE 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НБ 2: ФК Бекешчаба ЭлёреКечкемет TE, 10 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Корхаз Уткай.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион Корхаз Уткай
Венгрия - НБ 2
ФК Бекешчаба Элёре
10'
Завершен
1 : 1
20 октября 2025
Кечкемет TE
41'
Смотреть онлайн
ФК Бекешчаба Элёре icon
10'
Кечкемет TE icon
41'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
9'
Угловой
ФК Бекешчаба Элёре - Угловой
10'
ФК Бекешчаба Элёре - 1-ый Гол
13'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
22'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
31'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
36'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
41'
Кечкемет TE - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
55'
Угловой
ФК Бекешчаба Элёре - Угловой
55'
Угловой
ФК Бекешчаба Элёре - Угловой
57'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
62'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
64'
Угловой
ФК Бекешчаба Элёре - Угловой
83'
Угловой
ФК Бекешчаба Элёре - Угловой
90+4'
Угловой
Кечкемет TE - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча ФК Бекешчаба Элёре — Кечкемет TE

Команда ФК Бекешчаба Элёре в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-16. Команда Кечкемет TE, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-16. Команда ФК Бекешчаба Элёре в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кечкемет TE забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
122
155
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
6
14
Удары в створ ворот
3
3
Игры 10 тур
20.10.2025
ФК Бекешчаба Элёре
1:1
Кечкемет TE
Завершен
19.10.2025
Тисакечке
2:1
Айка
Завершен
19.10.2025
Карцаг
1:0
Аквитал Ксаквар
Завершен
17.10.2025
Мезоковешди
1:0
Будафоки МТЕ
Завершен
Комментарии к матчу
