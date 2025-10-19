Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Тисакечке - Айка 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - НБ 2: ТисакечкеАйка, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tiszakecske Varosi Sportcentrum.

МСК, 10 тур, Стадион: Tiszakecske Varosi Sportcentrum
Венгрия - НБ 2
Тисакечке
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Айка
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Тисакечке — Айка

Команда Тисакечке в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-15. Команда Айка, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Тисакечке в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Айка забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Айка, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Тисакечке
Тисакечке
Айка
Тисакечке
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
29.10.2025
Айка
Айка
0:0
Тисакечке
Тисакечке
Обзор
Игры 10 тур
20.10.2025
ФК Бекешчаба Элёре
1:1
Кечкемет TE
Завершен
19.10.2025
Тисакечке
2:1
Айка
Завершен
19.10.2025
Карцаг
1:0
Аквитал Ксаквар
Завершен
17.10.2025
Мезоковешди
1:0
Будафоки МТЕ
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA