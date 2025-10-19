Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - НБ 2 : Тисакечке — Айка , 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Tiszakecske Varosi Sportcentrum .

Превью матча Тисакечке — Айка

Команда Тисакечке в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-15. Команда Айка, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-14. Команда Тисакечке в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Айка забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Айка, в том матче сыграли вничью.