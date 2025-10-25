Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Понте-Прета - Лондрина 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: Понте-ПретаЛондрина, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Мойзес Лукарелли.

МСК, 1 тур, Стадион: Эстадио Мойзес Лукарелли
Бразилия - Серия C
Понте-Прета
49'
73'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Лондрина
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Понте-Прета icon
49'
Понте-Прета icon
73'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
6'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
9'
Угловой
Лондрина - Угловой
15'
Угловой
Лондрина - Угловой
27'
Угловой
Лондрина - Угловой
33'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
35'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
41'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
43'
Угловой
Лондрина - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Понте-Прета - 1-ый Гол
60'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
73'
Понте-Прета - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
Лондрина - Угловой
90+5'
Угловой
Лондрина - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Понте-Прета — Лондрина

Команда Понте-Прета в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-4. Команда Лондрина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Понте-Прета в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Лондрина забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Лондрина, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Понте-Прета
Понте-Прета
Лондрина
Понте-Прета
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
18.10.2025
Лондрина
Лондрина
0:0
Понте-Прета
Понте-Прета
Обзор
30.08.2025
Понте-Прета
Понте-Прета
1:0
Лондрина
Лондрина
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Понте-Прета Понте-Прета
50%
Лондрина Лондрина
50%
Атаки
69
80
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
4
6
Игры 1 тур
25.10.2025
Понте-Прета
2:0
Лондрина
Завершен
18.10.2025
Лондрина
0:0
Понте-Прета
Завершен
08.09.2025
Бруске
0:1
Наутико Капибарибе
Завершен
07.09.2025
ФК Сан-Бернарду
2:2
Лондрина
Завершен
06.09.2025
Гуарани Кампинас
0:1
Понте-Прета
Завершен
Комментарии к матчу
