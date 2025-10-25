Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C : Понте-Прета — Лондрина , 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Мойзес Лукарелли .

Превью матча Понте-Прета — Лондрина

Команда Понте-Прета в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-4. Команда Лондрина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-8. Команда Понте-Прета в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Лондрина забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Лондрина, в том матче сыграли вничью.