18.10.2025

Смотреть онлайн Лондрина - Понте-Прета 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: ЛондринаПонте-Прета, Финал . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал Джейси Скафф.

МСК, Финал, Стадион: Мунисипал Джейси Скафф
Бразилия - Серия C
Лондрина
Завершен
0 : 0
18 октября 2025
Понте-Прета
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
17'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
45+3'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
57'
Угловой
Лондрина - Угловой
63'
Угловой
Лондрина - Угловой
87'
Угловой
Лондрина - Угловой
90+3'
Угловой
Лондрина - Угловой
90+5'
Угловой
Лондрина - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2

Превью матча Лондрина — Понте-Прета

Команда Лондрина в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда Понте-Прета, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-6. Команда Лондрина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Понте-Прета забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Понте-Прета, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Лондрина
Лондрина
Понте-Прета
Лондрина
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
25.10.2025
Понте-Прета
Понте-Прета
2:0
Лондрина
Лондрина
Обзор
30.08.2025
Понте-Прета
Понте-Прета
1:0
Лондрина
Лондрина
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Лондрина Лондрина
62%
Понте-Прета Понте-Прета
38%
Атаки
100
87
Угловые
5
3
Фолы
6
8
Удары (всего)
3
0
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
2
0
Игры Финал
25.10.2025
Понте-Прета
2:0
Лондрина
Завершен
18.10.2025
Лондрина
0:0
Понте-Прета
Завершен
08.09.2025
Бруске
0:1
Наутико Капибарибе
Завершен
07.09.2025
ФК Сан-Бернарду
2:2
Лондрина
Завершен
06.09.2025
Гуарани Кампинас
0:1
Понте-Прета
Завершен
Комментарии к матчу
