Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C : Лондрина — Понте-Прета , Финал . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал Джейси Скафф .

Превью матча Лондрина — Понте-Прета

Команда Лондрина в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда Понте-Прета, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-6. Команда Лондрина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Понте-Прета забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Понте-Прета, в том матче победу одержали хозяева.