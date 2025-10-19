Смотреть онлайн Гуарани - Депортиво Реколета 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Гуарани — Депортиво Реколета, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Рожерио Ливиерес. Судить этот матч будет David Ojeda.
Превью матча Гуарани — Депортиво Реколета
Команда Гуарани в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 26-10. Команда Депортиво Реколета, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Гуарани в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Реколета забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 августа 2025 на поле команды Депортиво Реколета, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен David Ojeda (Парагвай).
За последние 15 матчей судья показал 94 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 8 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 33% (5 из 15 матчей) David Ojeda назначал пенальти