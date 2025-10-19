Превью матча Гуарани — Депортиво Реколета

Команда Гуарани в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 26-10. Команда Депортиво Реколета, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Гуарани в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Реколета забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 августа 2025 на поле команды Депортиво Реколета, в том матче победу одержали гостьи.