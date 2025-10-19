Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Гуарани - Депортиво Реколета 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: ГуараниДепортиво Реколета, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Рожерио Ливиерес. Судить этот матч будет David Ojeda.

МСК, 17 тур, Стадион: Эстадио Рожерио Ливиерес
Чемпионат Парагвая по футболу
Гуарани
43'
56'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Депортиво Реколета
21'
Смотреть онлайн
Депортиво Реколета icon
21'
Гуарани icon
43'
Счет после первого тайма 1:1
Гуарани icon
56'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
21'
Депортиво Реколета - 1-ый Гол
29'
Угловой
Гуарани - Угловой
34'
Угловой
Гуарани - Угловой
43'
Гуарани - 2-ой Гол
45'
Угловой
Гуарани - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
51'
Угловой
Гуарани - Угловой
54'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
56'
Гуарани - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Гуарани — Депортиво Реколета

Команда Гуарани в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 26-10. Команда Депортиво Реколета, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-11. Команда Гуарани в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Реколета забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 05 августа 2025 на поле команды Депортиво Реколета, в том матче победу одержали гостьи.

Гуарани Гуарани
36
Парагвай
Luis Martinez
30
Парагвай
Aldo Perez
7
Аргентина
Agustin Manzur
11
Парагвай
Derlis Rodrigues
4
Парагвай
Sebastian Zaracho
32
Эквадор
Jhon Sanchez
15
Парагвай
Thiago Servin
2
Парагвай
Alcides Benitez
3
Парагвай
Alcides Barbotte
9
Парагвай
Ivan Ramirez
40
Парагвай
Fernando Fernandez
Тренер
Аргентина
Victor Bernay
Депортиво Реколета Депортиво Реколета
31
Парагвай
Manuel Schupp
4
Парагвай
Marcos Pereira
18
Парагвай
Sebastian Vargas
37
Парагвай
Juan Falcon
6
Парагвай
Jose Espinola
26
Парагвай
Иван Пирис
17
Парагвай
Wilfrido Baez
10
Уругвай
Алехандро Сильва
11
Парагвай
Lucas Gonzalez
3
Парагвай
Луис Кардозо
13
Парагвай
Oscar Toledo
Тренер
Jorge Gonzalez

История последних встреч

Гуарани
Гуарани
Депортиво Реколета
Гуарани
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
05.08.2025
Депортиво Реколета
Депортиво Реколета
2:3
Гуарани
Гуарани
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гуарани Гуарани
60%
Депортиво Реколета Депортиво Реколета
40%
Атаки
0
0
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен David Ojeda (Парагвай).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 94 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.3 за матч) и 8 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 33% (5 из 15 матчей) David Ojeda назначал пенальти

Игры 17 тур
19.10.2025
Серро Портеньо
1:1
Олимпия Асунсьон
Завершен
19.10.2025
Гуарани
2:1
Депортиво Реколета
Завершен
18.10.2025
Либертад
1:2
Спортиво Амельяно
Завершен
17.10.2025
Спортиво Лукеньо
1:0
Триниденсе
Завершен
17.10.2025
Хенераль Кабальеро
1:1
Клуб Атлетико Тембетари
Завершен
