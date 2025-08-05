Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Депортиво Реколета - Гуарани 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Депортиво РеколетаГуарани, 6 тур . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Roque F. Batelhana. Судить этот матч будет Mario Alberto Diaz De Vivar.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Roque F. Batelhana
Чемпионат Парагвая по футболу
Депортиво Реколета
25'
90+1'
Завершен
2 : 3
05 августа 2025
Гуарани
9'
43'
52'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Гуарани icon
9'
Депортиво Реколета icon
25'
Гуарани icon
43'
Счет после первого тайма 1:2
Гуарани icon
52'
Депортиво Реколета icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
9'
Гуарани - 1-ый Гол
12'
Угловой
Гуарани - Угловой
15'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
23'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
25'
Депортиво Реколета - 2-ой Гол
30'
Угловой
Гуарани - Угловой
43'
Гуарани - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Депортиво Реколета - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
52'
Гуарани - 4-ый Гол
56'
Угловой
Гуарани - Угловой
57'
Угловой
Гуарани - Угловой
86'
Угловой
Гуарани - Угловой
90+1'
Депортиво Реколета - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Депортиво Реколета — Гуарани

Депортиво Реколета Депортиво Реколета
3
Парагвай
Луис Кардозо
11
Парагвай
Lucas Gonzalez
29
Парагвай
Ulises Coronel
23
Парагвай
Juan Isidro Nunez Benitez
5
Парагвай
Lucas Romero
36
Парагвай
Brahian Ferreira
12
Парагвай
Nelson Ferreira
21
Парагвай
Claudio Garay
10
Уругвай
Алехандро Сильва
30
Парагвай
Эрнан Перес
15
Парагвай
Marcelo Medina
Тренер
Jorge Gonzalez
Гуарани Гуарани
36
Парагвай
Luis Martinez
40
Парагвай
Fernando Fernandez
9
Парагвай
Ivan Ramirez
5
Парагвай
Марио Лопез
2
Парагвай
Alcides Benitez
4
Парагвай
Sebastian Zaracho
20
Парагвай
Alexandro Maidana
11
Парагвай
Derlis Rodrigues
7
Аргентина
Agustin Manzur
3
Парагвай
Alcides Barbotte
30
Парагвай
Aldo Perez
Тренер
Аргентина
Victor Bernay

История последних встреч

Депортиво Реколета
Депортиво Реколета
Гуарани
Депортиво Реколета
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
19.10.2025
Гуарани
Гуарани
2:1
Депортиво Реколета
Депортиво Реколета
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Реколета Депортиво Реколета
40%
Гуарани Гуарани
60%
Атаки
92
111
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
12
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mario Alberto Diaz De Vivar (Парагвай).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 57 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Mario Alberto Diaz De Vivar назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
СКА СКА
1 Февраля
17:00
Локомотив Локомотив
ХК Сочи ХК Сочи
1 Февраля
17:00
Страсбург Страсбург
ПСЖ ПСЖ
1 Февраля
22:45
Кремонезе Кремонезе
Интер Милан Интер Милан
1 Февраля
20:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Райо Вальекано Райо Вальекано
1 Февраля
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Сити Манчестер Сити
1 Февраля
19:30
Парма Парма
Ювентус Ювентус
1 Февраля
22:45
Лион Лион
Лилль Лилль
1 Февраля
17:00
Челны Челны
ХК Рязань ХК Рязань
1 Февраля
17:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Дизель Пенза Дизель Пенза
1 Февраля
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA