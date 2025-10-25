Превью матча ЯДР Старс — Durban City

Команда ЯДР Старс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-15. Команда Durban City, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда ЯДР Старс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Durban City забивает 1, пропускает 1.