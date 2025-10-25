Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ЯДР Старс - Durban City 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАРЮжная Африка - Кубок лиги: ЯДР СтарсDurban City, 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Umhlathuze Sports Stadium.

МСК, 3 тур, Стадион: Umhlathuze Sports Stadium
Южная Африка - Кубок лиги
ЯДР Старс
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Durban City
52'
84'
Счет после первого тайма 0:0
Durban City icon
52'
Richards Bay FC icon
84'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Richards Bay FC - Угловой
11'
Угловой
Durban City - Угловой
45+2'
Угловой
Richards Bay FC - Угловой
45+2'
Угловой
Richards Bay FC - Угловой
45+2'
Угловой
Richards Bay FC - Угловой
45+3'
Угловой
Richards Bay FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Durban City - Угловой
52'
Durban City - 1-ый Гол
70'
Угловой
Richards Bay FC - Угловой
84'
Richards Bay FC - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
Richards Bay FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
100'
Richards Bay FC - 1-ый Гол
109'
Угловой
Richards Bay FC - Угловой
120'
Richards Bay FC - 2-ой Гол
Счет после дополнительного времени 3:1

Превью матча ЯДР Старс — Durban City

Команда ЯДР Старс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-15. Команда Durban City, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-8. Команда ЯДР Старс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Durban City забивает 1, пропускает 1.

ЯДР Старс ЯДР Старс
47
ЮАР
Sbani Khumalo
25
ЮАР
Simphiwe Fortune Mcineka
6
ЮАР
Tlakusani Mthethwa
35
ЮАР
Thabisa Ndelu
9
ЮАР
Ntlonelo Bomelo
36
ЮАР
Lindokuhle Zikhali
1
Кения
Ian Otieno
18
Зимбабве
Нокс Мутизва
8
ЮАР
Thabani Zuke
20
ЮАР
Moses Mthembu
22
ЮАР
Lwandile Sandile Mabuya
Durban City Durban City
1
ЮАР
Даррен Кит
30
ЮАР
Mfanafuthi Mkhize
17
Kyle Jurgens
15
ЮАР
Trevor Mokwena
5
Siphamandla Ncanana
11
Saziso Magawana
23
ЮАР
Terrence Mashego
8
ЮАР
Athini Jodwana
4
ЮАР
Фезели Гкаба
7
ЮАР
Хашим Доминго
19
ЮАР
Letsie Koapeng

Статистика матча

Владение мячом
ЯДР Старс ЯДР Старс
51%
Durban City Durban City
49%
Атаки
101,74,27
105,78,27
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
13,10,3
3,1,2
Удары в створ ворот
6,3,3
3,3,0
Игры 3 тур
29.10.2025
Марумо Галлантс
4:0
Стелленбос
Завершен
28.10.2025
Орландо
2:1
Магеси
Завершен
26.10.2025
Лемонтвилль
1:1
ТС Гэлакси
Завершен
25.10.2025
ЯДР Старс
1:1
Durban City
Завершен
Комментарии к матчу
