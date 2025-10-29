Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Марумо Галлантс - Стелленбос 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАРЮжная Африка - Кубок лиги: Марумо ГаллантсСтелленбос, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Thohoyandou Stadium.

МСК, 3 тур, Стадион: Thohoyandou Stadium
Южная Африка - Кубок лиги
Марумо Галлантс
28'
51'
79'
90+1'
Завершен
4 : 0
29 октября 2025
Стелленбос
Марумо Галлантс icon
28'
Счет после первого тайма 1:0
Марумо Галлантс icon
51'
Марумо Галлантс icon
79'
Марумо Галлантс icon
90+1'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Стелленбос - Угловой
28'
Марумо Галлантс - 1-ый Гол
42'
Угловой
Стелленбос - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Марумо Галлантс - 2-ой Гол
61'
Угловой
Стелленбос - Угловой
73'
Угловой
Стелленбос - Угловой
79'
Марумо Галлантс - 3-ий Гол
80'
Угловой
Стелленбос - Угловой
90+1'
Марумо Галлантс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Марумо Галлантс — Стелленбос

Команда Марумо Галлантс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда Стелленбос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Марумо Галлантс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стелленбос забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 августа 2025 на поле команды Стелленбос, в том матче победу одержали хозяева.

Марумо Галлантс Марумо Галлантс
36
Зимбабве
Washington Arubi
27
ЮАР
Tebgo Motloung
22
Зимбабве
Daniel Msendami
50
ЮАР
Сиябонга Нхлапо
33
ЮАР
Katekani Mhlongo
55
Eroine Agnikoi
28
Гана
Kossi Adetu Evanonye
35
ЮАР
Sibusiso Sikhosana
4
ЮАР
Lebohang Mabotja
44
Буркина-Фасо
Ibrahim Bance
10
ЮАР
Monde Mpambaniso
Стелленбос Стелленбос
16
Нигерия
Enyinnaya Kazie
24
ЮАР
Брендон Молуазан
27
Нигерия
Ibraheem Jabaar
20
ЮАР
Sanele Barns
34
Titus
12
ЮАР
Thato Khiba
17
ЮАР
Sage Stephens
2
Азербайджан
Туран Манафов
4
Бельгия
Henri Stanic
21
ЮАР
Mthiyane
15
ЮАР
Музомухле Хануи

История последних встреч

Марумо Галлантс
Марумо Галлантс
Стелленбос
Марумо Галлантс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
26.08.2025
Стелленбос
Стелленбос
1:0
Марумо Галлантс
Марумо Галлантс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Марумо Галлантс Марумо Галлантс
46%
Стелленбос Стелленбос
54%
Атаки
111
117
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
6
3
Игры 3 тур
29.10.2025
Марумо Галлантс
4:0
Стелленбос
Завершен
28.10.2025
Орландо
2:1
Магеси
Завершен
26.10.2025
Лемонтвилль
1:1
ТС Гэлакси
Завершен
25.10.2025
ЯДР Старс
1:1
Durban City
Завершен
Комментарии к матчу
