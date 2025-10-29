Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЮАР — Южная Африка - Кубок лиги : Марумо Галлантс — Стелленбос , 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Thohoyandou Stadium .

Превью матча Марумо Галлантс — Стелленбос

Команда Марумо Галлантс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-9. Команда Стелленбос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-9. Команда Марумо Галлантс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Стелленбос забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 августа 2025 на поле команды Стелленбос, в том матче победу одержали хозяева.