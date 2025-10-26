Смотреть онлайн Каса Спорт - Камберен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сенегал — Чемпионат Сенегала по футболу. Премьер-лига: Каса Спорт — Камберен, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Aline Sitoe Diatta.
Превью матча Каса Спорт — Камберен
Команда Каса Спорт в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда Камберен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Каса Спорт в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Камберен забивает 0, пропускает 0.