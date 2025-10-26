Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Каса Спорт - Камберен 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СенегалЧемпионат Сенегала по футболу. Премьер-лига: Каса СпортКамберен, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Aline Sitoe Diatta.

МСК, 1 тур, Стадион: Stade Aline Sitoe Diatta
Чемпионат Сенегала по футболу. Премьер-лига
Каса Спорт
Отложен
- : -
26 октября 2025
Камберен
Превью матча Каса Спорт — Камберен

Команда Каса Спорт в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда Камберен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Каса Спорт в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Камберен забивает 0, пропускает 0.

Игры 1 тур
09.11.2025
Дженерейшн Фут
0:2
Стэйд де Мбоур
Завершен
09.11.2025
СОНАКОС
2:1
Валидаан ДКР
Завершен
09.11.2025
УС Уакам
1:0
АСК Диараф
Завершен
09.11.2025
АСК ХЛМ
1:1
Каса Спорт
Завершен
09.11.2025
АСЦ Лингер
1:2
Тёнгует
Завершен
09.11.2025
Камберен
0:0
АС Дакар Сакре-Кёр
Завершен
08.11.2025
АЖЕЛ Рюфикс
1:0
АС Пикине
Завершен
08.11.2025
УС Горе
1:0
Гуедивайе ФК
Завершен
02.11.2025
Валидаан ДКР
0:0
Дженерейшн Фут
Завершен
26.10.2025
Каса Спорт
-:-
Камберен
Отложен
26.10.2025
СОНАКОС
-:-
АЖЕЛ Рюфикс
Отложен
