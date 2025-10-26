Превью матча Каса Спорт — Камберен

Команда Каса Спорт в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда Камберен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Каса Спорт в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Камберен забивает 0, пропускает 0.