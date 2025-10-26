Превью матча СОНАКОС — АЖЕЛ Рюфикс

Команда СОНАКОС в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8. Команда АЖЕЛ Рюфикс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-9. Команда СОНАКОС в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АЖЕЛ Рюфикс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды АЖЕЛ Рюфикс, в том матче сыграли вничью.