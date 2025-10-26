Смотреть онлайн СОНАКОС - АЖЕЛ Рюфикс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сенегал — Чемпионат Сенегала по футболу. Премьер-лига: СОНАКОС — АЖЕЛ Рюфикс, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade Municipal de Djourbel.
Превью матча СОНАКОС — АЖЕЛ Рюфикс
Команда СОНАКОС в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8. Команда АЖЕЛ Рюфикс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-9. Команда СОНАКОС в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АЖЕЛ Рюфикс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 мая 2025 на поле команды АЖЕЛ Рюфикс, в том матче сыграли вничью.