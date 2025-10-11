Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Испания - Колумбия U20 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйU20 ЧМ-2025 — финальный раунд: ИспанияКолумбия U20, Четвертьфинал . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Фискал. Судить этот матч будет Joseph Dickerson.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Эстадио Фискал
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
Испания
56'
59'
Завершен
2 : 3
11 октября 2025
Колумбия U20
38'
64'
89'
Смотреть онлайн
Колумбия U20 icon
38'
Счет после первого тайма 0:1
Испания icon
56'
Испания icon
59'
Колумбия U20 icon
64'
Колумбия U20 icon
89'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Испания - Угловой
9'
Угловой
Испания - Угловой
11'
Угловой
Испания - Угловой
28'
Угловой
Испания - Угловой
38'
Колумбия U20 - 1-ый Гол
41'
Угловой
Колумбия U20 - Угловой
45+1'
Угловой
Колумбия U20 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Испания - 2-ой Гол
59'
Испания - 3-ий Гол
64'
Колумбия U20 - 4-ый Гол
67'
Угловой
Испания - Угловой
81'
Угловой
Испания - Угловой
84'
Угловой
Испания - Угловой
86'
Угловой
Колумбия U20 - Угловой
86'
Угловой
Колумбия U20 - Угловой
87'
Угловой
Колумбия U20 - Угловой
89'
Колумбия U20 - 5-ый Гол
90+7'
Угловой
Испания - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Испания — Колумбия U20

Команда Испания в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда Колумбия U20, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-5. Команда Испания в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Колумбия U20 забивает 1, пропускает 1.

Испания Испания
1
Fran Gonzalez
16
Испания
Jesus Fortea Tejedo
6
Испания
Izan Merino
5
Испания
Andres Cuenca Cejudo
3
Испания
Julio Diaz Del Romo
12
Испания
Thiago Pitarch Pinar
8
Испания
Rodrigo Mendoza Martinez Moya
17
Испания
Pablo Garcia
7
Испания
Rayane Belid
19
Испания
Jan Virgili Tenas
10
Испания
Iker Bravo Solanilla
Тренер
Испания
Francisco Gallardo
Колумбия U20 Колумбия U20
1
Колумбия
Jordan Javier García Bonnet
3
Колумбия
Carlos Eduardo Sarabia Barrios
4
Колумбия
Julian Bazan
15
Колумбия
Yeimar Mosquera
17
Juan Arizala
19
Колумбия
Kener Gonzalez
6
Колумбия
Elkin Rivero
14
Колумбия
Jordan Barrera
20
Колумбия
Joel Canchimbo
21
Neisser Villarreal
10
Колумбия
Oscar Andres Perea Abonce
Тренер
Колумбия
Сесар Торрес

Статистика матча

Владение мячом
Испания Испания
61%
Колумбия U20 Колумбия U20
39%
Атаки
151,151,0
108,108,0
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
12,12,0
11,11,0
Удары в створ ворот
5,5,0
9,9,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joseph Dickerson (США).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 60% (3 из 5 матчей) Joseph Dickerson назначал пенальти

Игры Четвертьфинал
13.10.2025
Норвегия
1:2
Франция
Завершен
12.10.2025
США
1:3
Марокко U20
Завершен
12.10.2025
Мексика
0:2
Аргентина
Завершен
11.10.2025
Испания
2:3
Колумбия U20
Завершен
06.10.2025
Нигерия
1:1
Колумбия U20
Завершен
06.10.2025
Саудовская Аравия U20
1:1
Норвегия
Завершен
05.10.2025
ЮАР U20
2:1
США
Завершен
04.10.2025
Испания
1:0
Бразилия U20
Завершен
04.10.2025
Мексика
1:0
Марокко U20
Завершен
03.10.2025
Панама
1:2
Республика Корея
Завершен
03.10.2025
Украина
2:1
Парагвай
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA