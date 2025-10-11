Превью матча Испания — Колумбия U20

Команда Испания в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда Колумбия U20, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-5. Команда Испания в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Колумбия U20 забивает 1, пропускает 1.