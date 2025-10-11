Смотреть онлайн Испания - Колумбия U20 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — U20 ЧМ-2025 — финальный раунд: Испания — Колумбия U20, Четвертьфинал . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Фискал. Судить этот матч будет Joseph Dickerson.
Превью матча Испания — Колумбия U20
Команда Испания в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда Колумбия U20, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-5. Команда Испания в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Колумбия U20 забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joseph Dickerson (США).
За последние 5 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 60% (3 из 5 матчей) Joseph Dickerson назначал пенальти