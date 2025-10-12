Смотреть онлайн Мексика - Аргентина 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — U20 ЧМ-2025 — финальный раунд: Мексика — Аргентина, Четвертьфинал . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный. Судить этот матч будет Jalal Jayed.
Превью матча Мексика — Аргентина
Команда Мексика в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-3. Команда Аргентина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-2. Команда Мексика в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Аргентина забивает 1, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jalal Jayed (Марокко).
За последние 3 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Jalal Jayed назначал пенальти