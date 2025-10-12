Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — U20 ЧМ-2025 — финальный раунд : Мексика — Аргентина , Четвертьфинал . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный . Судить этот матч будет Jalal Jayed .

Превью матча Мексика — Аргентина

Команда Мексика в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-3. Команда Аргентина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-2. Команда Мексика в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Аргентина забивает 1, пропускает 0.