Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Мексика - Аргентина 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйU20 ЧМ-2025 — финальный раунд: МексикаАргентина, Четвертьфинал . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный. Судить этот матч будет Jalal Jayed.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Национальный
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
Мексика
Завершен
0 : 2
12 октября 2025
Аргентина
9'
56'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Аргентина icon
9'
Счет после первого тайма 0:1
Аргентина icon
56'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
9'
Аргентина - 1-ый Гол
16'
Угловой
Аргентина - Угловой
18'
Угловой
Аргентина - Угловой
28'
Угловой
Мексика - Угловой
34'
Угловой
Аргентина - Угловой
36'
Угловой
Мексика - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Аргентина - 2-ой Гол
58'
Угловой
Мексика - Угловой
63'
Угловой
Аргентина - Угловой
83'
Угловой
Мексика - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Мексика — Аргентина

Команда Мексика в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-3. Команда Аргентина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-2. Команда Мексика в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Аргентина забивает 1, пропускает 0.

Мексика Мексика
1
США
Emmanuel Ochoa
3
Jose Rodrigo Pachuca Martinez
4
Мексика
Diego Ochoa
2
Мексика
Everardo Lopez del Villar
7
Мексика
Alexei Dominguez Figueroa
8
Elias Montiel
18
США
Obed Vargas
6
Мексика
Cesar Garza
5
Мексика
Iker Fimbres
21
Мексика
Tahiel Jimnez
11
Мексика
Gilberto Rafael Mora Zambrano
Тренер
Мексика
Eduardo Arce
Аргентина Аргентина
1
Аргентина
Santino Barbi
4
Аргентина
Dylan Gorosito
13
Аргентина
Valente Pierani
2
Аргентина
Tobias Ramirez
3
Аргентина
Julio Cesar Soler
8
Аргентина
Valentino Acuna
5
Аргентина
Milton Delgado
15
Аргентина
Tomas Perez
7
Аргентина
Maher Carrizo
20
Аргентина
Gianluca Prestianni
9
Аргентина
Alejo Sarco
Тренер
Аргентина
Diego Placente

Статистика матча

Владение мячом
Мексика Мексика
66%
Аргентина Аргентина
34%
Атаки
129,129,0
67,67,0
Угловые
4
4
Фолы
17
18
Удары (всего)
8
8
Удары мимо ворот
9,9,0
3,3,0
Удары в створ ворот
2,2,0
5,5,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jalal Jayed (Марокко).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Jalal Jayed назначал пенальти

Игры Четвертьфинал
13.10.2025
Норвегия
1:2
Франция
Завершен
12.10.2025
США
1:3
Марокко U20
Завершен
12.10.2025
Мексика
0:2
Аргентина
Завершен
11.10.2025
Испания
2:3
Колумбия U20
Завершен
06.10.2025
Нигерия
1:1
Колумбия U20
Завершен
06.10.2025
Саудовская Аравия U20
1:1
Норвегия
Завершен
05.10.2025
ЮАР U20
2:1
США
Завершен
04.10.2025
Испания
1:0
Бразилия U20
Завершен
04.10.2025
Мексика
1:0
Марокко U20
Завершен
03.10.2025
Панама
1:2
Республика Корея
Завершен
03.10.2025
Украина
2:1
Парагвай
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA