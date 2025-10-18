Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Метрополитанос - Депортиво Тачира 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: МетрополитаносДепортиво Тачира, 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Brigido Iriarte.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Brigido Iriarte
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Метрополитанос
26'
Завершен
1 : 1
18 октября 2025
Депортиво Тачира
29'
Смотреть онлайн
Метрополитанос icon
26'
Депортиво Тачира icon
29'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
15'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
21'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
26'
Метрополитанос - 1-ый Гол
29'
Депортиво Тачира - 2-ой Гол
44'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
58'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
72'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
80'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
88'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
90+1'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Метрополитанос — Депортиво Тачира

Команда Метрополитанос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-13. Команда Депортиво Тачира, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-7. Команда Метрополитанос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Тачира забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Депортиво Тачира, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Метрополитанос
Метрополитанос
Депортиво Тачира
Метрополитанос
1 победа
0 ничьих
2 побед
33%
0%
67%
10.11.2025
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
2:0
Метрополитанос
Метрополитанос
Обзор
25.08.2025
Метрополитанос
Метрополитанос
2:3
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
Обзор
01.06.2025
Метрополитанос
Метрополитанос
2:1
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Метрополитанос Метрополитанос
35%
Депортиво Тачира Депортиво Тачира
65%
Атаки
0
0
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
1
Игры 1 тур
19.10.2025
Каракас
0:0
Караборо
Завершен
18.10.2025
Метрополитанос
1:1
Депортиво Тачира
Завершен
18.10.2025
Замора
2:0
Монагас
Завершен
18.10.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
3:1
Ла Гуайра
Завершен
07.07.2025
Замора
1:1
Депортиво Тачира
Завершен
Комментарии к матчу
