Превью матча Метрополитанос — Депортиво Тачира

Команда Метрополитанос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-13. Команда Депортиво Тачира, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-7. Команда Метрополитанос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Тачира забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Депортиво Тачира, в том матче победу одержали хозяева.