25.08.2025
матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Метрополитанос — Депортиво Тачира, 8 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Brigido Iriarte.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Brigido Iriarte
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Метрополитанос
15'
82'
Завершен
2 : 3
25 августа 2025
Депортиво Тачира
52'
90'
90+4'
Метрополитанос
15'
Счет после первого тайма 1:0
Депортиво Тачира
52'
Метрополитанос
82'
Депортиво Тачира
90'
Депортиво Тачира
90+4'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
15'
Метрополитанос - 1-ый Гол
21'
Метрополитанос - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Депортиво Тачира - Угловой
48'
Депортиво Тачира - Угловой
51'
Депортиво Тачира - Угловой
52'
Депортиво Тачира - 2-ой Гол
60'
Метрополитанос - Угловой
65'
Депортиво Тачира - Угловой
76'
Метрополитанос - Угловой
79'
Метрополитанос - Угловой
82'
Метрополитанос - 3-ий Гол
90'
Депортиво Тачира - 4-ый Гол
90+4'
Депортиво Тачира - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3
Превью матча Метрополитанос — Депортиво Тачира
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
83
118
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
3
6
