Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.08.2025

Смотреть онлайн Метрополитанос - Депортиво Тачира 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: МетрополитаносДепортиво Тачира, 8 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Brigido Iriarte.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Brigido Iriarte
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Метрополитанос
15'
82'
Завершен
2 : 3
25 августа 2025
Депортиво Тачира
52'
90'
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Метрополитанос icon
15'
Счет после первого тайма 1:0
Депортиво Тачира icon
52'
Метрополитанос icon
82'
Депортиво Тачира icon
90'
Депортиво Тачира icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
15'
Метрополитанос - 1-ый Гол
21'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
48'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
51'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
52'
Депортиво Тачира - 2-ой Гол
60'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
65'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
76'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
79'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
82'
Метрополитанос - 3-ий Гол
90'
Депортиво Тачира - 4-ый Гол
90+4'
Депортиво Тачира - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Метрополитанос — Депортиво Тачира

История последних встреч

Метрополитанос
Метрополитанос
Депортиво Тачира
Метрополитанос
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
10.11.2025
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
2:0
Метрополитанос
Метрополитанос
Обзор
18.10.2025
Метрополитанос
Метрополитанос
1:1
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Метрополитанос Метрополитанос
50%
Депортиво Тачира Депортиво Тачира
50%
Атаки
83
118
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Адмирал Адмирал
24 Февраля
19:30
Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
24 Февраля
19:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Сибирь Сибирь
24 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Авангард Авангард
24 Февраля
17:00
Металлург Металлург
Северсталь Северсталь
24 Февраля
17:00
КалПа КалПа
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
24 Февраля
19:30
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
ХК Югра ХК Югра
24 Февраля
15:00
Горняк Учалы Горняк Учалы
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
24 Февраля
16:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
24 Февраля
19:00
Интер Милан Интер Милан
Будё-Глимт Будё-Глимт
24 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA