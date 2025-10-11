Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Реал Фронтера - Трухильянос 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: Реал ФронтераТрухильянос, 3 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:25 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион
Реал Фронтера
Завершен
0 : 1
11 октября 2025
Трухильянос
21'
Смотреть онлайн
Трухильянос icon
21'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Трухильянос - Угловой
21'
Трухильянос - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
59'
Угловой
Реал Фронтера - Угловой
86'
Угловой
Трухильянос - Угловой
87'
Угловой
Реал Фронтера - Угловой
90+5'
Угловой
Реал Фронтера - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Реал Фронтера — Трухильянос

Команда Реал Фронтера в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-16. Команда Трухильянос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Реал Фронтера в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Трухильянос забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Трухильянос, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Реал Фронтера
Реал Фронтера
Трухильянос
Реал Фронтера
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
19.10.2025
Трухильянос
Трухильянос
0:0
Реал Фронтера
Реал Фронтера
Обзор
21.06.2025
Реал Фронтера
Реал Фронтера
0:1
Трухильянос
Трухильянос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Фронтера Реал Фронтера
56%
Трухильянос Трухильянос
44%
Атаки
99
96
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
2
3
Игры 3 тур
19.10.2025
Deportivo Miranda FC
2:1
Арагуа
Завершен
19.10.2025
Трухильянос
0:0
Реал Фронтера
Завершен
19.10.2025
Barquisimeto
4:5
Титанес
Завершен
19.10.2025
Маритимо Ла Гуайра
1:1
ФК Динамо Пуэрто
Завершен
12.10.2025
Арагуа
0:0
Deportivo Miranda FC
Завершен
12.10.2025
Титанес
1:0
Barquisimeto
Завершен
11.10.2025
Реал Фронтера
0:1
Трухильянос
Завершен
11.10.2025
ФК Динамо Пуэрто
1:0
Маритимо Ла Гуайра
Завершен
Комментарии к матчу
