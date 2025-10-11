Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион : Реал Фронтера — Трухильянос , 3 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:25 по московскому времени .

Превью матча Реал Фронтера — Трухильянос

Команда Реал Фронтера в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-16. Команда Трухильянос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Реал Фронтера в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Трухильянос забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Трухильянос, в том матче сыграли вничью.