19.10.2025

Смотреть онлайн Трухильянос - Реал Фронтера 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: ТрухильяносРеал Фронтера, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Хосе Альберто Перез.

МСК, 3 тур, Стадион: Хосе Альберто Перез
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион
Трухильянос
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
Реал Фронтера
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Реал Фронтера - Угловой
41'
Угловой
Реал Фронтера - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Трухильянос - Угловой
62'
Угловой
Реал Фронтера - Угловой
65'
Угловой
Трухильянос - Угловой
66'
Угловой
Трухильянос - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,1

Превью матча Трухильянос — Реал Фронтера

Команда Трухильянос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-3. Команда Реал Фронтера, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-16. Команда Трухильянос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Реал Фронтера забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Реал Фронтера, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Трухильянос
Трухильянос
Реал Фронтера
Трухильянос
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.10.2025
Реал Фронтера
Реал Фронтера
0:1
Трухильянос
Трухильянос
Обзор
21.06.2025
Реал Фронтера
Реал Фронтера
0:1
Трухильянос
Трухильянос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Трухильянос Трухильянос
51%
Реал Фронтера Реал Фронтера
49%
Атаки
140
150
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
1
4
Игры 3 тур
19.10.2025
Deportivo Miranda FC
2:1
Арагуа
Завершен
19.10.2025
Трухильянос
0:0
Реал Фронтера
Завершен
19.10.2025
Barquisimeto
4:5
Титанес
Завершен
19.10.2025
Маритимо Ла Гуайра
1:1
ФК Динамо Пуэрто
Завершен
12.10.2025
Арагуа
0:0
Deportivo Miranda FC
Завершен
12.10.2025
Титанес
1:0
Barquisimeto
Завершен
11.10.2025
Реал Фронтера
0:1
Трухильянос
Завершен
11.10.2025
ФК Динамо Пуэрто
1:0
Маритимо Ла Гуайра
Завершен
Комментарии к матчу
