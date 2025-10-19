Превью матча Трухильянос — Реал Фронтера

Команда Трухильянос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-3. Команда Реал Фронтера, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-16. Команда Трухильянос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Реал Фронтера забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Реал Фронтера, в том матче победу одержали гостьи.