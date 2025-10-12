Смотреть онлайн Серро - Дефенсор 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Серро — Дефенсор, 11 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луис Трокколи. Судить этот матч будет Andres Matonte.
Превью матча Серро — Дефенсор
Команда Серро в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-13. Команда Дефенсор, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-5. Команда Серро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дефенсор забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июня 2025 на поле команды Дефенсор, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andres Matonte (Уругвай).
За последние 18 матчей судья показал 91 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 8 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 17% (3 из 18 матчей) Andres Matonte назначал пенальти