12.10.2025

Смотреть онлайн Серро - Дефенсор 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: СерроДефенсор, 11 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луис Трокколи. Судить этот матч будет Andres Matonte.

МСК, 11 тур, Стадион: Луис Трокколи
Уругвай - Клаусура
Серро
76'
Завершен
1 : 0
12 октября 2025
Дефенсор
Счет после первого тайма 0:0
Серро icon
76'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Серро - Угловой
33'
Угловой
Дефенсор - Угловой
36'
Угловой
Дефенсор - Угловой
38'
Угловой
Серро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
76'
Серро - 1-ый Гол
90+6'
Угловой
Дефенсор - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Серро — Дефенсор

Команда Серро в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-13. Команда Дефенсор, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-5. Команда Серро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дефенсор забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июня 2025 на поле команды Дефенсор, в том матче победу одержали хозяева.

Серро Серро
25
Уругвай
Рензо Родригез
24
Аргентина
Ivan Valenzuela
14
Уругвай
Emiliano Gaston Sosa Viera
7
Аргентина
Alejo Macelli
29
Уругвай
Santiago Paiva
9
Уругвай
Enzo Larrosa
30
Уругвай
Ignacio Neira
10
Уругвай
Matias Ocampo
32
Уругвай
Sebastian Caceres
43
Уругвай
Матиас Суарес
28
Nicolas Fuica
Тренер
Уругвай
Tabare Silva
Дефенсор Дефенсор
11
Уругвай
Adrian Agazzi
5
Уругвай
German Barrios
14
Уругвай
Patricio Pacifico
24
Уругвай
Lucas Paul De los Santos
8
Уругвай
Nicolas Wunsch
3
Уругвай
Гиллермо де лос Сантос
12
Уругвай
Kevin Dawson
15
Уругвай
Juan Viacava
16
Уругвай
Jose Alvarez
13
Уругвай
Nahuel Furtado
9
Уругвай
Alexander Machado
Тренер
Уругвай
Игнасио Итурралде

История последних встреч

Серро
Серро
Дефенсор
Серро
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.06.2025
Дефенсор
Дефенсор
2:1
Серро
Серро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Серро Серро
42%
Дефенсор Дефенсор
58%
Атаки
93
106
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
1
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Matonte (Уругвай).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 91 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 8 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 17% (3 из 18 матчей) Andres Matonte назначал пенальти

Игры 11 тур
12.10.2025
Данубио
0:0
Насиональ
Завершен
12.10.2025
Ювентуд
1:2
CA Ривер Плейт
Завершен
12.10.2025
Торке
2:2
Мон. Уондерерз
Завершен
12.10.2025
Серро
1:0
Дефенсор
Завершен
12.10.2025
Мирамар Мисьонес
2:2
Пеньяроль
Завершен
11.10.2025
Серро-Ларго
2:2
Бостон Ривер
Завершен
11.10.2025
Плаза Колония
0:1
Прогресо
Завершен
Комментарии к матчу
