Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура : Серро — Дефенсор , 11 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Луис Трокколи . Судить этот матч будет Andres Matonte .

Превью матча Серро — Дефенсор

Команда Серро в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-13. Команда Дефенсор, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-5. Команда Серро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дефенсор забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июня 2025 на поле команды Дефенсор, в том матче победу одержали хозяева.