Превью матча Мирамар Мисьонес — Пеньяроль

Команда Мирамар Мисьонес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Пеньяроль, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-9. Команда Мирамар Мисьонес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пеньяроль забивает 2, пропускает 1.