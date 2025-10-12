Смотреть онлайн Мирамар Мисьонес - Пеньяроль 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Уругвай - Клаусура: Мирамар Мисьонес — Пеньяроль, Раунд 5 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Silvestre Octavio Landoni. Судить этот матч будет Hernan Heras.
Превью матча Мирамар Мисьонес — Пеньяроль
Команда Мирамар Мисьонес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Пеньяроль, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-9. Команда Мирамар Мисьонес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пеньяроль забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Hernan Heras (Уругвай).
За последние 18 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 28% (5 из 18 матчей) Hernan Heras назначал пенальти