Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Мирамар Мисьонес - Пеньяроль 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайУругвай - Клаусура: Мирамар МисьонесПеньяроль, Раунд 5 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Silvestre Octavio Landoni. Судить этот матч будет Hernan Heras.

МСК, Раунд 5, Стадион: Estadio Silvestre Octavio Landoni
Уругвай - Клаусура
Мирамар Мисьонес
2'
45'
Завершен
2 : 2
12 октября 2025
Пеньяроль
57'
79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Мирамар Мисьонес icon
2'
Мирамар Мисьонес icon
45'
Счет после первого тайма 2:0
Пеньяроль icon
57'
Пеньяроль icon
79'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Мирамар Мисьонес - 1-ый Гол
4'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
8'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
9'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
22'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
27'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
29'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
34'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
45'
Мирамар Мисьонес - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
53'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
54'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
57'
Пеньяроль - 3-ий Гол
67'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
68'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
76'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
79'
Пеньяроль - 4-ый Гол
85'
Угловой
Мирамар Мисьонес - Угловой
88'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
90'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
90+6'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Мирамар Мисьонес — Пеньяроль

Команда Мирамар Мисьонес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-14. Команда Пеньяроль, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-9. Команда Мирамар Мисьонес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пеньяроль забивает 2, пропускает 1.

Мирамар Мисьонес Мирамар Мисьонес
80
Уругвай
Christian Paul Ortiz Canellas
20
Уругвай
Ayrton Castro
4
Уругвай
Pablo Lopez
2
Уругвай
Enzo Siri
24
Уругвай
Facundo Silvera
31
Уругвай
Marcos Ferreira
6
Уругвай
Nicolás Latorre
19
Уругвай
Oscar Andres Olivera Ibarra
8
Axel Pandiani
9
Sebastian Da Silva
22
Уругвай
Oscar Jose Diaz Sanchez
Тренер
Уругвай
Bernardo Sebastian Giordano
Пеньяроль Пеньяроль
29
Аргентина
Эрик Ремеди
24
Уругвай
Jesus Trindade
19
Уругвай
Matias Arezo
50
Уругвай
Diego Garcia
28
Уругвай
Хайме Баэс
5
Уругвай
Ignacio Sosa Ospital
23
Уругвай
Javier Mendez
34
Уругвай
Nahuel Herrera
12
Чили
Брайан Кортес
11
Уругвай
Maximiliano Joaquin Silvera Cabo
15
Уругвай
Максимильяно Оливера
Тренер
Уругвай
Диего Агуирре

Статистика матча

Владение мячом
Мирамар Мисьонес Мирамар Мисьонес
36%
Пеньяроль Пеньяроль
64%
Атаки
87
121
Угловые
2
14
Удары мимо ворот
3
11
Удары в створ ворот
6
9

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Hernan Heras (Уругвай).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 110 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.1 за матч) и 9 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 28% (5 из 18 матчей) Hernan Heras назначал пенальти

Игры Раунд 5
12.10.2025
Данубио
0:0
Насиональ
Завершен
12.10.2025
Ювентуд
1:2
CA Ривер Плейт
Завершен
12.10.2025
Торке
2:2
Мон. Уондерерз
Завершен
12.10.2025
Серро
1:0
Дефенсор
Завершен
12.10.2025
Мирамар Мисьонес
2:2
Пеньяроль
Завершен
11.10.2025
Серро-Ларго
2:2
Бостон Ривер
Завершен
11.10.2025
Плаза Колония
0:1
Прогресо
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:40
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA