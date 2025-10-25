25.10.2025
Смотреть онлайн Palayesh Naft Bandar Abbas FC - Парс Джануби Джем 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иран — Иран. Лига Азадеган по футболу: Palayesh Naft Bandar Abbas FC — Парс Джануби Джем, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .
МСК, 10 тур
Иран. Лига Азадеган по футболу
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Превью матча Palayesh Naft Bandar Abbas FC — Парс Джануби Джем
Комментарии к матчу