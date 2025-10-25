Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Palayesh Naft Bandar Abbas FC - Парс Джануби Джем 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИранИран. Лига Азадеган по футболу: Palayesh Naft Bandar Abbas FCПарс Джануби Джем, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Иран. Лига Азадеган по футболу
Palayesh Naft Bandar Abbas FC
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Парс Джануби Джем
Превью матча Palayesh Naft Bandar Abbas FC — Парс Джануби Джем

Игры 10 тур
25.10.2025
Palayesh Naft Bandar Abbas FC
1:1
Парс Джануби Джем
Завершен
25.10.2025
Навад Урмия
1:1
Хавадар СК
Завершен
25.10.2025
Сайфа ФК
3:0
Shenavar Sazi Qeshm
Завершен
25.10.2025
Дамаш
1:5
Нассаджи Мазандаран
Завершен
25.10.2025
Мес Керман
0:0
FC Fard
Завершен
25.10.2025
Шардари Ноушехр
1:0
Арио Исламшехр
Завершен
