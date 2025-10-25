Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Мес Керман - FC Fard 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИранИран. Лига Азадеган по футболу: Мес КерманFC Fard, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Shahid Bahonar Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Shahid Bahonar Stadium
Иран. Лига Азадеган по футболу
Мес Керман
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
FC Fard
Смотреть онлайн
Превью матча Мес Керман — FC Fard

Команда Мес Керман в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-3. Команда FC Fard, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Мес Керман в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. FC Fard забивает 1, пропускает 1.

Игры 10 тур
25.10.2025
Palayesh Naft Bandar Abbas FC
1:1
Парс Джануби Джем
Завершен
25.10.2025
Навад Урмия
1:1
Хавадар СК
Завершен
25.10.2025
Сайфа ФК
3:0
Shenavar Sazi Qeshm
Завершен
25.10.2025
Дамаш
1:5
Нассаджи Мазандаран
Завершен
25.10.2025
Мес Керман
0:0
FC Fard
Завершен
25.10.2025
Шардари Ноушехр
1:0
Арио Исламшехр
Завершен
