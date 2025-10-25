Смотреть онлайн Мес Керман - FC Fard 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Иран — Иран. Лига Азадеган по футболу: Мес Керман — FC Fard, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Shahid Bahonar Stadium.
Превью матча Мес Керман — FC Fard
Команда Мес Керман в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-3. Команда FC Fard, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Мес Керман в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. FC Fard забивает 1, пропускает 1.