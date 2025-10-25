Превью матча Мес Керман — FC Fard

Команда Мес Керман в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-3. Команда FC Fard, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Мес Керман в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. FC Fard забивает 1, пропускает 1.