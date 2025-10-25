25.10.2025
Смотреть онлайн Principat - City Escaldes FC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Андорра — Андорра - 2-й дивизион: Principat — City Escaldes FC, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadi Comunal d'Andorra la Vella.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadi Comunal d'Andorra la Vella
Андорра - 2-й дивизион
Отменен
- : -
25 октября 2025
Превью матча Principat — City Escaldes FC
Комментарии к матчу