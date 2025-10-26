Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн CE Casa de Portugal - Санта-Колома II 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АндорраАндорра - 2-й дивизион: CE Casa de PortugalСанта-Колома II, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Андорра - 2-й дивизион
CE Casa de Portugal
4'
25'
31'
45+2'
52'
57'
72'
80'
82'
88'
89'
Завершен
11 : 1
26 октября 2025
Санта-Колома II
47'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
CE Casa de Portugal icon
4'
CE Casa de Portugal icon
25'
CE Casa de Portugal icon
31'
CE Casa de Portugal icon
45+2'
Счет после первого тайма 4:0 : 6,3
Санта-Колома II icon
47'
CE Casa de Portugal icon
52'
CE Casa de Portugal icon
57'
CE Casa de Portugal icon
72'
CE Casa de Portugal icon
80'
CE Casa de Portugal icon
82'
CE Casa de Portugal icon
88'
CE Casa de Portugal icon
89'
Матч закончился со счётом 11:1
Текстовая трансляция
4'
CE Casa de Portugal - 1-ый Гол
7'
Угловой
CE Casa de Portugal - Угловой
9'
Угловой
CE Casa de Portugal - Угловой
12'
Угловой
Санта-Колома II - Угловой
25'
Угловой
CE Casa de Portugal - Угловой
25'
CE Casa de Portugal - 2-ой Гол
31'
CE Casa de Portugal - 3-ий Гол
33'
Угловой
CE Casa de Portugal - Угловой
45+2'
CE Casa de Portugal - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0 : 6,3
47'
Санта-Колома II - 5-ый Гол
52'
CE Casa de Portugal - 6-ый Гол
57'
CE Casa de Portugal - 7-ый Гол
72'
CE Casa de Portugal - 8-ый Гол
80'
CE Casa de Portugal - 9-ый Гол
82'
CE Casa de Portugal - 10-ый Гол
88'
CE Casa de Portugal - 11-ый Гол
89'
CE Casa de Portugal - 12-ый Гол
Матч закончился со счётом 11:1

Превью матча CE Casa de Portugal — Санта-Колома II

Команда CE Casa de Portugal в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-2.

Статистика матча

Владение мячом
CE Casa de Portugal CE Casa de Portugal
63%
Санта-Колома II Санта-Колома II
37%
Атаки
101
79
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
17
3
Игры 4 тур
26.10.2025
CE Casa de Portugal
11:1
Санта-Колома II
Завершен
26.10.2025
Эскальдес
1:0
Ла-Масана
Завершен
26.10.2025
Pirineus United FC
-:-
Санта-Колома B
Отменен
25.10.2025
Principat
-:-
City Escaldes FC
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
10 Ноября
20:00
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
Факел Факел
Спартак Спартак
10 Ноября
19:30
Илирия Илирия
Спартак Суботица Спартак Суботица
10 Ноября
20:00
Dplus KIA Dplus KIA
G2 Esports G2 Esports
10 Ноября
23:30
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA