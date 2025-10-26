Смотреть онлайн CE Casa de Portugal - Санта-Колома II 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Андорра — Андорра - 2-й дивизион: CE Casa de Portugal — Санта-Колома II, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .