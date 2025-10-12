Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional : Гуабира Монтеро — Аврора , Раунд 4 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера .

Превью матча Гуабира Монтеро — Аврора

Команда Гуабира Монтеро в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 26-14. Команда Аврора, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 17-26. Команда Гуабира Монтеро в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Аврора забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Аврора, в том матче победу одержали хозяева.