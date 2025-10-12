Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Гуабира Монтеро - Аврора 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Гуабира МонтероАврора, Раунд 4 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Рамон Тахуичи Агилера.

МСК, Раунд 4, Стадион: Рамон Тахуичи Агилера
Bolivia Copa Division Profesional
Гуабира Монтеро
Milciades Portillo 45+8'
78'
Завершен
2 : 1
12 октября 2025
Аврора
Vidaurre 42'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Vidaurre - Аврора icon
42'
Milciades Portillo icon
45+8'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,4
Гуабира Монтеро icon
78'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,4
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Аврора - Угловой
13'
Угловой
Аврора - Угловой
42'
Vidaurre - 1-ый Гол
45+7'
Угловой
Аврора - Угловой
45+8'
Milciades Portillo - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 2,4
52'
Угловой
Гуабира Монтеро - Угловой
78'
Гуабира Монтеро - 3-ий Гол
83'
Угловой
Аврора - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,4

Превью матча Гуабира Монтеро — Аврора

Команда Гуабира Монтеро в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 26-14. Команда Аврора, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 17-26. Команда Гуабира Монтеро в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Аврора забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Аврора, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гуабира Монтеро
Гуабира Монтеро
Аврора
Гуабира Монтеро
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
29.10.2025
Аврора
Аврора
4:0
Гуабира Монтеро
Гуабира Монтеро
Обзор
11.08.2025
Аврора
Аврора
0:2
Гуабира Монтеро
Гуабира Монтеро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гуабира Монтеро Гуабира Монтеро
55%
Аврора Аврора
45%
Атаки
106
81
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
3
4
Игры Раунд 4
22.10.2025
Реал Томаяпо
2:7
Боливар
Завершен
21.10.2025
Альвэйс Реади
4:2
Блуминг
Завершен
13.10.2025
Стронгест
1:1
Хорхе Вильстерманн
Завершен
13.10.2025
Индепендьенте Петролеро
1:3
Сан-Антонио Було Було
Завершен
12.10.2025
Ориенте Петролеро
4:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
12.10.2025
Гуабира Монтеро
2:1
Аврора
Завершен
12.10.2025
Оруро Роял
1:0
Насьональ Потоси
Завершен
11.10.2025
Университарио Де Винто
3:0
Academia de Balompie Boliviano
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Юта Джаз Юта Джаз
12 Ноября
05:10
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA