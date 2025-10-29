Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional : Аврора — Гуабира Монтеро , Раунд 6 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль .

Превью матча Аврора — Гуабира Монтеро

Команда Аврора в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 16-23. Команда Гуабира Монтеро, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-16. Команда Аврора в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Гуабира Монтеро забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Гуабира Монтеро, в том матче победу одержали хозяева.