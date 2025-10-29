Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Аврора - Гуабира Монтеро 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: АврораГуабира Монтеро, Раунд 6 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Феликс Каприль.

МСК, Раунд 6, Стадион: Феликс Каприль
Bolivia Copa Division Profesional
Аврора
Ramallo 16'
Fernandez 25'
Fernandez 31'
Жейр Торрико 70'
Завершен
4 : 0
29 октября 2025
Гуабира Монтеро
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ramallo - Аврора icon
16'
Fernandez - Аврора icon
25'
Fernandez - Аврора icon
31'
Счет после первого тайма 3:0
Жейр Торрико icon
70'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
16'
Ramallo - 1-ый Гол
25'
Fernandez - 2-ой Гол
31'
Fernandez - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
57'
Угловой
Гуабира Монтеро - Угловой
70'
Жейр Торрико - 4-ый Гол
84'
Угловой
Аврора - Угловой
85'
Угловой
Гуабира Монтеро - Угловой
86'
Угловой
Аврора - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Аврора — Гуабира Монтеро

Команда Аврора в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 16-23. Команда Гуабира Монтеро, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 25-16. Команда Аврора в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Гуабира Монтеро забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Гуабира Монтеро, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Аврора
Аврора
Гуабира Монтеро
Аврора
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
12.10.2025
Гуабира Монтеро
Гуабира Монтеро
2:1
Аврора
Аврора
Обзор
11.08.2025
Аврора
Аврора
0:2
Гуабира Монтеро
Гуабира Монтеро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аврора Аврора
59%
Гуабира Монтеро Гуабира Монтеро
41%
Атаки
110
62
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
8
3
Игры Раунд 6
29.10.2025
Аврора
4:0
Гуабира Монтеро
Завершен
28.10.2025
Блуминг
-:-
Альвэйс Реади
Отменен
28.10.2025
Боливар
5:1
Реал Томаяпо
Завершен
27.10.2025
Насьональ Потоси
0:0
Оруро Роял
Завершен
27.10.2025
Хорхе Вильстерманн
2:5
Стронгест
Завершен
26.10.2025
ГВ Сан-Хосе
6:0
Ориенте Петролеро
Завершен
25.10.2025
Academia de Balompie Boliviano
0:0
Университарио Де Винто
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Брага Брага
Морейренсе Морейренсе
9 Ноября
23:30
Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
9 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA