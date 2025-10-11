Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.10.2025

Смотреть онлайн Университарио Де Винто - Academia de Balompie Boliviano 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Университарио Де ВинтоAcademia de Balompie Boliviano, Раунд 4 . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Hipolito Lazarte.

МСК, Раунд 4, Стадион: Estadio Hipolito Lazarte
Bolivia Copa Division Profesional
Университарио Де Винто
Cuellar 12'
Joel Calicho Laime 64'
Sanhueza 85'
Завершен
3 : 0
11 октября 2025
Academia de Balompie Boliviano
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Cuellar - Universitario De Vinto icon
12'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,5
Joel Calicho Laime icon
64'
Sanhueza - Universitario De Vinto icon
85'
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,5
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
4'
Угловой
ABB - Угловой
10'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
10'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
12'
Cuellar - 1-ый Гол
21'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
30'
Угловой
ABB - Угловой
45'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,5
55'
Угловой
ABB - Угловой
63'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
64'
Joel Calicho Laime - 2-ой Гол
82'
Угловой
ABB - Угловой
84'
Угловой
ABB - Угловой
84'
Угловой
ABB - Угловой
85'
Sanhueza - 3-ий Гол
90+1'
Угловой
ABB - Угловой
90+5'
Угловой
ABB - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,5

Превью матча Университарио Де Винто — Academia de Balompie Boliviano

Команда Университарио Де Винто в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-20. Команда Academia de Balompie Boliviano, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-18. Команда Университарио Де Винто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Academia de Balompie Boliviano забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Academia de Balompie Boliviano, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Academia de Balompie Boliviano
Университарио Де Винто
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
25.10.2025
Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
0:0
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Обзор
26.09.2025
Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
2:0
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Обзор
10.05.2025
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
2:0
Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Университарио Де Винто Университарио Де Винто
50%
Academia de Balompie Boliviano Academia de Balompie Boliviano
50%
Атаки
0
0
Угловые
6
8
Фолы
1
2
Удары (всего)
0
1
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
1
Игры Раунд 4
22.10.2025
Реал Томаяпо
2:7
Боливар
Завершен
21.10.2025
Альвэйс Реади
4:2
Блуминг
Завершен
13.10.2025
Стронгест
1:1
Хорхе Вильстерманн
Завершен
13.10.2025
Индепендьенте Петролеро
1:3
Сан-Антонио Було Було
Завершен
12.10.2025
Ориенте Петролеро
4:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
12.10.2025
Гуабира Монтеро
2:1
Аврора
Завершен
12.10.2025
Оруро Роял
1:0
Насьональ Потоси
Завершен
11.10.2025
Университарио Де Винто
3:0
Academia de Balompie Boliviano
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Хавре Хавре
Нант Нант
8 Ноября
21:00
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
8 Ноября
23:00
EYEBALLERS EYEBALLERS
BetBoom Team BetBoom Team
8 Ноября
22:00
Сандерленд Сандерленд
Арсенал Арсенал
8 Ноября
20:30
Црвена Звезда Црвена Звезда
Будучност Будучност
8 Ноября
22:00
Даллас Даллас
Нэшвилл Нэшвилл
8 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA