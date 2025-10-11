Матч закончился со счётом 3:0 : 0,5

Sanhueza - Universitario De Vinto

Счет после первого тайма 1:0 : 0,5

Cuellar - Universitario De Vinto

3 : 0

Матч закончился со счётом 3:0 : 0,5

ABB - Угловой

ABB - Угловой

Sanhueza - 3-ий Гол

ABB - Угловой

ABB - Угловой

ABB - Угловой

Joel Calicho Laime - 2-ой Гол

Universitario De Vinto - Угловой

ABB - Угловой

Счет после первого тайма 1:0 : 0,5

Universitario De Vinto - Угловой

ABB - Угловой

Universitario De Vinto - Угловой

Cuellar - 1-ый Гол

Universitario De Vinto - Угловой

Universitario De Vinto - Угловой

ABB - Угловой

Universitario De Vinto - Угловой

Превью матча Университарио Де Винто — Academia de Balompie Boliviano

Команда Университарио Де Винто в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-20. Команда Academia de Balompie Boliviano, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-18. Команда Университарио Де Винто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Academia de Balompie Boliviano забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Academia de Balompie Boliviano, в том матче сыграли вничью.