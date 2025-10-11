Смотреть онлайн Университарио Де Винто - Academia de Balompie Boliviano 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Университарио Де Винто — Academia de Balompie Boliviano, Раунд 4 . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Hipolito Lazarte.
Превью матча Университарио Де Винто — Academia de Balompie Boliviano
Команда Университарио Де Винто в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 7-20. Команда Academia de Balompie Boliviano, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-18. Команда Университарио Де Винто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Academia de Balompie Boliviano забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Academia de Balompie Boliviano, в том матче сыграли вничью.