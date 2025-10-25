Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Academia de Balompie Boliviano - Университарио Де Винто 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Academia de Balompie BolivianoУниверситарио Де Винто, Раунд 6 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, Раунд 6
Bolivia Copa Division Profesional
Academia de Balompie Boliviano
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Университарио Де Винто
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
33'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
45'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
62'
Угловой
Academia de Balompie Boliviano - Угловой
68'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
73'
Угловой
Academia de Balompie Boliviano - Угловой
85'
Угловой
Academia de Balompie Boliviano - Угловой
90+3'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
90+5'
Угловой
Academia de Balompie Boliviano - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Academia de Balompie Boliviano — Университарио Де Винто

Команда Academia de Balompie Boliviano в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-19. Команда Университарио Де Винто, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-17. Команда Academia de Balompie Boliviano в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Университарио Де Винто забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Университарио Де Винто, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
Университарио Де Винто
Academia de Balompie Boliviano
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
11.10.2025
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
3:0
Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
Обзор
26.09.2025
Academia de Balompie Boliviano
Academia de Balompie Boliviano
2:0
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Academia de Balompie Boliviano Academia de Balompie Boliviano
49%
Университарио Де Винто Университарио Де Винто
51%
Атаки
72
63
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
3
4
Игры Раунд 6
29.10.2025
Аврора
4:0
Гуабира Монтеро
Завершен
28.10.2025
Блуминг
-:-
Альвэйс Реади
Отменен
28.10.2025
Боливар
5:1
Реал Томаяпо
Завершен
27.10.2025
Насьональ Потоси
0:0
Оруро Роял
Завершен
27.10.2025
Хорхе Вильстерманн
2:5
Стронгест
Завершен
26.10.2025
ГВ Сан-Хосе
6:0
Ориенте Петролеро
Завершен
25.10.2025
Academia de Balompie Boliviano
0:0
Университарио Де Винто
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA