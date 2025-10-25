Смотреть онлайн Academia de Balompie Boliviano - Университарио Де Винто 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Academia de Balompie Boliviano — Университарио Де Винто, Раунд 6 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Academia de Balompie Boliviano — Университарио Де Винто
Команда Academia de Balompie Boliviano в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-19. Команда Университарио Де Винто, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-17. Команда Academia de Balompie Boliviano в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Университарио Де Винто забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Университарио Де Винто, в том матче победу одержали хозяева.