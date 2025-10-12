Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional : Оруро Роял — Насьональ Потоси , Раунд 4 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Оруро Роял — Насьональ Потоси

Команда Оруро Роял в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 25-23. Команда Насьональ Потоси, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-16. Команда Оруро Роял в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Насьональ Потоси забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Насьональ Потоси, в том матче сыграли вничью.