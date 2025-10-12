Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Оруро Роял - Насьональ Потоси 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Оруро РоялНасьональ Потоси, Раунд 4 . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, Раунд 4
Bolivia Copa Division Profesional
Оруро Роял
Gustavo Ribeiro 61'
Завершен
1 : 0
12 октября 2025
Насьональ Потоси
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Gustavo Ribeiro icon
61'
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
3'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
31'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
34'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
61'
Gustavo Ribeiro - 1-ый Гол
64'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
69'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
81'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
82'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
83'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,2

Превью матча Оруро Роял — Насьональ Потоси

Команда Оруро Роял в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 25-23. Команда Насьональ Потоси, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-16. Команда Оруро Роял в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Насьональ Потоси забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Насьональ Потоси, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Оруро Роял
Оруро Роял
Насьональ Потоси
Оруро Роял
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
27.10.2025
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
0:0
Оруро Роял
Оруро Роял
Обзор
15.07.2025
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
2:3
Оруро Роял
Оруро Роял
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Оруро Роял Оруро Роял
43%
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
57%
Атаки
70
72
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
5
7
Игры Раунд 4
22.10.2025
Реал Томаяпо
2:7
Боливар
Завершен
21.10.2025
Альвэйс Реади
4:2
Блуминг
Завершен
13.10.2025
Стронгест
1:1
Хорхе Вильстерманн
Завершен
13.10.2025
Индепендьенте Петролеро
1:3
Сан-Антонио Було Було
Завершен
12.10.2025
Ориенте Петролеро
4:0
ГВ Сан-Хосе
Завершен
12.10.2025
Гуабира Монтеро
2:1
Аврора
Завершен
12.10.2025
Оруро Роял
1:0
Насьональ Потоси
Завершен
11.10.2025
Университарио Де Винто
3:0
Academia de Balompie Boliviano
Завершен
Комментарии к матчу
