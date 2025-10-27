Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Насьональ Потоси - Оруро Роял 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional: Насьональ ПотосиОруро Роял, Раунд 6 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт.

МСК, Раунд 6, Стадион: Витор Агустин Угарт
Bolivia Copa Division Profesional
Насьональ Потоси
Завершен
0 : 0
27 октября 2025
Оруро Роял
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
1'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
13'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
17'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
23'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
28'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
45'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
46'
Угловой
Оруро Роял - Угловой
90+3'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
Превью матча Насьональ Потоси — Оруро Роял

Команда Насьональ Потоси в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-19. Команда Оруро Роял, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-22. Команда Насьональ Потоси в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Оруро Роял забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Оруро Роял, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Оруро Роял
Насьональ Потоси
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
12.10.2025
Оруро Роял
Оруро Роял
1:0
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор
15.07.2025
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
2:3
Оруро Роял
Оруро Роял
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
65%
Оруро Роял Оруро Роял
35%
Атаки
105
67
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
6
16
Удары в створ ворот
4
3
Игры Раунд 6
29.10.2025
Аврора
4:0
Гуабира Монтеро
Завершен
28.10.2025
Блуминг
-:-
Альвэйс Реади
Отменен
28.10.2025
Боливар
5:1
Реал Томаяпо
Завершен
27.10.2025
Насьональ Потоси
0:0
Оруро Роял
Завершен
27.10.2025
Хорхе Вильстерманн
2:5
Стронгест
Завершен
26.10.2025
ГВ Сан-Хосе
6:0
Ориенте Петролеро
Завершен
25.10.2025
Academia de Balompie Boliviano
0:0
Университарио Де Винто
Завершен
Комментарии к матчу
