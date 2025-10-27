Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Division Profesional : Насьональ Потоси — Оруро Роял , Раунд 6 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Витор Агустин Угарт .

Превью матча Насьональ Потоси — Оруро Роял

Команда Насьональ Потоси в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-19. Команда Оруро Роял, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 23-22. Команда Насьональ Потоси в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Оруро Роял забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Оруро Роял, в том матче победу одержали хозяева.