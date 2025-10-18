Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Чемпионат Исландии по футболу. Премьер лига : Брейдаблик — Викингур Рейкьявик , 4 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Коупавогюрвёллюр .

Превью матча Брейдаблик — Викингур Рейкьявик

Команда Брейдаблик в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-20. Команда Викингур Рейкьявик, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 26-15. Команда Брейдаблик в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Викингур Рейкьявик забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Викингур Рейкьявик, в том матче сыграли вничью.