Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИсландияЧемпионат Исландии по футболу. Премьер лига: БрейдабликВикингур Рейкьявик, 4 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Коупавогюрвёллюр.

МСК, 4 тур, Стадион: Коупавогюрвёллюр
Чемпионат Исландии по футболу. Премьер лига
Брейдаблик
45+2'
Завершен
1 : 2
18 октября 2025
Викингур Рейкьявик
52'
75'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Брейдаблик icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:0
Викингур Рейкьявик icon
52'
Викингур Рейкьявик icon
75'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
9'
Угловой
Викингур Рейкьявик - Угловой
14'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
21'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
23'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
27'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
41'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
43'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
45+2'
Брейдаблик - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
52'
Викингур Рейкьявик - 2-ой Гол
73'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
75'
Угловой
Викингур Рейкьявик - Угловой
75'
Викингур Рейкьявик - 3-ий Гол
81'
Угловой
Викингур Рейкьявик - Угловой
83'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
84'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
84'
Угловой
Брейдаблик - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Брейдаблик — Викингур Рейкьявик

Команда Брейдаблик в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-20. Команда Викингур Рейкьявик, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 26-15. Команда Брейдаблик в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Викингур Рейкьявик забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Викингур Рейкьявик, в том матче сыграли вничью.

Брейдаблик Брейдаблик
1
Исландия
Антон Ари Эйнарссон
17
Исландия
Valgeir Valgeirsson
4
Исландия
Asgeir Helgi Orrason
21
Исландия
Виктор Орн Маргейрссон
19
Исландия
Кристинн Йонссон
7
Исландия
Хокульдур Гуннлаугссон
13
Исландия
Anton Logi Ludviksson
6
Исландия
Arnor Gauti Jonsson
15
Исландия
Agust Orri Thorsteinsson
45
Исландия
Thorleifur Ulfarsson
18
Исландия
David Ingvarsson
Тренер
Исландия
Халлдор Арнасон
Викингур Рейкьявик Викингур Рейкьявик
23
Дания
Николай Хансен
15
Исландия
Robert Thorkelsson
11
Исландия
Daniel Hafsteinsson
22
Исландия
Karl Fridleifur Gunnarsson
25
Исландия
Valdimar Thor Ingimundarson
9
Исландия
Helgi Gudjonsson
80
Исландия
Palmi rafn Arinbjornsson
7
Исландия
Erlingur Agnarsson
4
Швеция
Oliver Ekroth
32
Исландия
Гильфи Сигурдссон
20
Дания
Tarik Ibrahimagic
Тренер
Исландия
Солви Оттесен

История последних встреч

Брейдаблик
Брейдаблик
Викингур Рейкьявик
Брейдаблик
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
31.08.2025
Викингур Рейкьявик
Викингур Рейкьявик
2:2
Брейдаблик
Брейдаблик
Обзор
01.06.2025
Брейдаблик
Брейдаблик
3:1
Викингур Рейкьявик
Викингур Рейкьявик
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Брейдаблик Брейдаблик
49%
Викингур Рейкьявик Викингур Рейкьявик
51%
Атаки
145
154
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
2
5
Игры 4 тур
20.10.2025
Фрам Рейкьявик
1:1
Стьярнан
Завершен
19.10.2025
Валюр Рейкьявик
4:4
ФХ Хабнарфьордюр
Завершен
18.10.2025
Брейдаблик
1:2
Викингур Рейкьявик
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Team Cobra Team Cobra
16 Ноября
11:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA