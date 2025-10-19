Превью матча Валюр Рейкьявик — ФХ Хабнарфьордюр

Команда Валюр Рейкьявик в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-20. Команда ФХ Хабнарфьордюр, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-18. Команда Валюр Рейкьявик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФХ Хабнарфьордюр забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Валюр Рейкьявик, в том матче победу одержали хозяева.