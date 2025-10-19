Смотреть онлайн Валюр Рейкьявик - ФХ Хабнарфьордюр 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Исландия — Чемпионат Исландии по футболу. Премьер лига: Валюр Рейкьявик — ФХ Хабнарфьордюр, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Hlídarendi Reykjavik.
Превью матча Валюр Рейкьявик — ФХ Хабнарфьордюр
Команда Валюр Рейкьявик в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-20. Команда ФХ Хабнарфьордюр, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-18. Команда Валюр Рейкьявик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФХ Хабнарфьордюр забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Валюр Рейкьявик, в том матче победу одержали хозяева.