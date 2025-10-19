Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Валюр Рейкьявик - ФХ Хабнарфьордюр 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИсландияЧемпионат Исландии по футболу. Премьер лига: Валюр РейкьявикФХ Хабнарфьордюр, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Hlídarendi Reykjavik.

МСК, 4 тур, Стадион: Hlídarendi Reykjavik
Чемпионат Исландии по футболу. Премьер лига
Валюр Рейкьявик
23'
40'
45'
85'
Завершен
4 : 4
19 октября 2025
ФХ Хабнарфьордюр
6'
15'
64'
86'
ФХ Хабнарфьордюр icon
6'
ФХ Хабнарфьордюр icon
15'
Валюр Рейкьявик icon
23'
Валюр Рейкьявик icon
40'
Валюр Рейкьявик icon
45'
Счет после первого тайма 3:2
ФХ Хабнарфьордюр icon
64'
Валюр Рейкьявик icon
85'
ФХ Хабнарфьордюр icon
86'
Матч закончился со счётом 4:4
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Валюр Рейкьявик - Угловой
6'
ФХ Хабнарфьордюр - 1-ый Гол
10'
Угловой
ФХ Хабнарфьордюр - Угловой
15'
ФХ Хабнарфьордюр - 2-ой Гол
23'
Валюр Рейкьявик - 3-ий Гол
27'
Угловой
ФХ Хабнарфьордюр - Угловой
29'
Угловой
ФХ Хабнарфьордюр - Угловой
33'
Угловой
ФХ Хабнарфьордюр - Угловой
40'
Валюр Рейкьявик - 4-ый Гол
44'
Угловой
Валюр Рейкьявик - Угловой
45'
Валюр Рейкьявик - 5-ый Гол
45+1'
Угловой
ФХ Хабнарфьордюр - Угловой
Счет после первого тайма 3:2
63'
Угловой
ФХ Хабнарфьордюр - Угловой
64'
ФХ Хабнарфьордюр - 6-ый Гол
74'
Угловой
Валюр Рейкьявик - Угловой
85'
Валюр Рейкьявик - 7-ый Гол
86'
ФХ Хабнарфьордюр - 8-ый Гол
90+4'
Угловой
ФХ Хабнарфьордюр - Угловой
Матч закончился со счётом 4:4

Превью матча Валюр Рейкьявик — ФХ Хабнарфьордюр

Команда Валюр Рейкьявик в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-20. Команда ФХ Хабнарфьордюр, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-18. Команда Валюр Рейкьявик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФХ Хабнарфьордюр забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Валюр Рейкьявик, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Валюр Рейкьявик
Валюр Рейкьявик
ФХ Хабнарфьордюр
Валюр Рейкьявик
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.07.2025
Валюр Рейкьявик
Валюр Рейкьявик
3:1
ФХ Хабнарфьордюр
ФХ Хабнарфьордюр
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Валюр Рейкьявик Валюр Рейкьявик
53%
ФХ Хабнарфьордюр ФХ Хабнарфьордюр
47%
Атаки
127
109
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
4
5
Игры 4 тур
20.10.2025
Фрам Рейкьявик
1:1
Стьярнан
Завершен
19.10.2025
Валюр Рейкьявик
4:4
ФХ Хабнарфьордюр
Завершен
18.10.2025
Брейдаблик
1:2
Викингур Рейкьявик
Завершен
Комментарии к матчу
