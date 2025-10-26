Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — ПФЛ. 2-й дивизион : FC Sochi II — Ангушт , 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча FC Sochi II — Ангушт

Команда FC Sochi II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Ангушт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-7. Команда FC Sochi II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ангушт забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Ангушт, в том матче победу одержали хозяева.