

26.10.2025

Смотреть онлайн FC Sochi II - Ангушт 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияПФЛ. 2-й дивизион: FC Sochi IIАнгушт, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
ПФЛ. 2-й дивизион
FC Sochi II
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Ангушт
Превью матча FC Sochi II — Ангушт

Команда FC Sochi II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Ангушт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-7. Команда FC Sochi II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ангушт забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Ангушт, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

FC Sochi II
FC Sochi II
Ангушт
FC Sochi II
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Ангушт
Ангушт
2:0
FC Sochi II
FC Sochi II
Обзор
Игры 6 тур
26.10.2025
FC Sochi II
1:0
Ангушт
Завершен
25.10.2025
Севастополь
1:0
ФК Ростов 2
Завершен
25.10.2025
ФК Дружба Майкоп
3:0
Легион-Динамо
Завершен
25.10.2025
Динамо-2 Махачкала
0:1
Спартак-Нальчик
Завершен
25.10.2025
Кубань-Холдинг
1:1
Динамо
Завершен
25.10.2025
Победа
0:0
FC Nart Cherkessk
Завершен
25.10.2025
Астрахань
2:1
Рубин Ялта
Завершен
